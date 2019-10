U Kaliforniji gori 30 četvornih km zemlje, spaljeno 25 domova

Požar potpomognut vjetrom opustošio je sjeverno podnožje kalifornijske doline San Fernando zahvativši 30 četvornih kilometara zemlje pri čemu je spaljeno najmanje 25 kuća, a tisuće ljudi morale su napustiti svoje domove.

Požar Saddleridge, koji je izbio oko 21 sat u četvrtak u Sylmaru uz pomoć jakog vjetra brzo se proširio prema zapadu na Porter Ranch i druge općine.

Hellscape near Porter Ranch along Sesnon Blvd as fast-moving #SaddleridgeFire races across the San Fernando Valley in #California.#Californiafire #wildfire pic.twitter.com/qUJaPjsxiX