U kampanju uključena cijela dinastija Trump: 'On je običan djed, daje nam slatkiše i sok'

S tri različite žene Donald Trump je dobio petero djece, od čega troje s prvom suprugom Ivanom, a po jedno s Marlom Maples te aktualnom suprugom, Melanijom Trump s kojom je u braku od 2005. godine. Osim njihovog zajedničkog sina, 18-godišnjeg Barrona, sva ostala djeca angažirana su u obiteljskom poslovnom carstvu, ali i brendiranju svog oca kao političara. I nisu samo oni njegovi najvažniji lobisti, u predizbornu mašineriju su bili uključeni i zet i nevjeste, pa čak i najstarija mu unuka, 17-godišnja Kai Trump. No, krenimo redom.

Donald Jr. (46), Ivanka (43) i Eric (40) predsjednikova su djeca iz braka s Ivanom, braka koji je trajao 13 godina i okončao 1990. godine.

Najstariji sin Donald Jr., uz mlađeg brata Erica, vodi tvrtku "The Trump Organization" te je najaktivniji u politici. Bio je medijski istaknut prilikom Trumpove nominacije JD Vancea za svog potpredsjednika na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Milwaukeeju. Donald Jr. tada je kazao da je Vance njegov prijatelj te da je otac napravio sjajan odabir. Bio je u braku s Vanessom Trump s kojom ima petero djece.

Foto: Mike Segar

Njihova najstarija kćer i prva Trumpova unuka, Kai, također se uključila u kampanju, a na konvenciji je bila zadužena da birače osvoji govorom o tome kakav je Trump kao djed.

- Za mene je on običan djed. Daje nam slatkiše i sok kad naši roditelji ne gledaju - rekla je Kai.



Donald Jr. posljednjih šest godina je u vezi s Kimberly Guilfoyle s kojom je zaručen od 2020. godine. Ona je pak bila voditeljica Fox Newsa od 2006. do 2018. godine, a onda se angažirala u proTrumpovom super PAC-u, odnosno odboru za političko djelovanje zbog čega je morala prekinuti televizijsku karijeru. Otvorena je pristaša Trumpa, što osobito ističe u nastupima.

Kao i njegov brat, Eric Trump, treće od Trumpove djece, lobirao je kod svog oca oko njemu važnih pitanja. On nije sklon javnim istupima kao njegov stariji brat, ali je zato više prisutan u obiteljskom poslu. Njegova supruga Lara velika je zvijezda u usponu, a osobito otkako je početkom ove godine počela služiti kao supredsjednica Republikanskog nacionalnog odbora. S Ericom ima dvoje djece.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

U brojnim televizijskim istupima zdušno ga zastupala i govorila o tome kako je divan, brižan djed, a na proglašenju pobjednika izbora stajala mu je uz bok u prozirnoj crnoj majici. U srpnju je održala govor na konvenciji i toplo govorila o svom svekru.

- Naša se obitelj suočila s dobrim dijelom prijetnji smrću... ništa od toga vas kao snahu ne priprema da u stvarnom vremenu gledate kako netko pokušava ubiti osobu koju volite - rekla je Lara.

U.S. President Trump holds campaign rally in Cleveland, Ohio | Foto: CARLOS BARRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prva kćer Donalda Trumpa, Ivanka, baš kao i njezin suprug Jared Kushner, bili su najutjecajniji članovi obitelji tijekom Trumpova prvog mandata u Bijeloj kući, a Kushner je bio viši savjetnik u Bijeloj kući od 2017. do 2021. godine. Ivanka je svih tih godina imala brojne nastupe u ime svog oca, kao i njegove administracije. Par je u braku od 2009. godine i imaju troje djece.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS



Četvrto dijete bivšeg predsjednika i jedino od Trumpove djece koje je rodila njegova druga supruga Marla Maples, Tiffany (31) od politike se svih ovih godina klonila te nije imala značajnu političku ulogu u očevim kampanjama, kao ni tijekom njegova prvog mandata u Bijeloj kući. Njezino ime proteklih mjeseci pojavilo se svega nekoliko puta, i sve u svrhu kampanje u kojoj se kao alat za skretanje pažnje iskoristila i njezina prva trudnoća.



A političkih poslova i angažmana kloni se i Melania koja se tijekom suprugova prvog mandata nije isticala, niti se od tada puno pojavljivala u javnosti. U srpnju se neočekivano pojavila na konvenciji, samo nekoliko dana nakon pokušaja ubojstva njezina supruga. I njihov sin Barron uglavnom se držao podalje od svjetla reflektora tijekom kampanje. U svibnju je objavljeno da će biti među delegatima iz države Floride koji će prisustvovati konvenciji u srpnju, no dan kasnije njegova je majka izjavila da je odbio ponudu. Diplomirao je na akademiji Oxbridge u Palm Beachu na Floridi u svibnju, a sada sada studira na Stern School of Business na Sveučilištu New York.