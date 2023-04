U Karlovcu počeli s rušenjem opasnih zgrada koje su potresi oštetili. Rušit će ih tri tjedna

Započinjemo s uklanjanjem prve tri zgrade od ukupno sedam koje su za predviđene za uklanjanje jer su opasne za okolinu. Radovi bi trebali trajati do tri tjedna. Uklonjena je skela s prvog objekta u Ulici Dragojle Jarnević i dalje će se ići u koordinaciji s izvođačem radova rušenja. Za sva ta uklanjanja nadležan je Državni inspektorat po službenoj dužnosti budući su zgrade opasne po život i zdravlje ljudi. Sukladno propisima iz područja Obnove i Državnog inspektorata uklanjanje vrši Državni inspektorat, rekla je Irena Grčić, pročelnica Službe za javnu nabavu Grada Karlovca

U centru grada u ponedjeljak su počeli s uklanjanjem ruševnih zgrada koje su dodatno oštećene uslijed potresa te predstavljaju opasnost za građane. Grčić je istaknula da je posebno važno bilo riješiti uklanjanje ruševne zgrade u Gajevoj 20 budući se nalazi uz cestovni pravac prema Banijanskom mostu koji je jedini predviđen za prijevoz teških tereta.

– Zgrada u Gajevoj 20 je u većinskom vlasništvu države tako da je država podnijela zahtjev za djelomično uklanjanje, a Grad se nalazi u procesu projektiranja za zaštitne radove preostalog dijela objekta. Biti ćemo puno pametniji kad se objekt ukloni da vidimo što ostane da bi se završilo projektiranje. - kazala je Grčić, dodajući da se nakon uklanjanja prvih tri zgrada nastavlja s uklanjanjem još četiri zgrade na području grada.

Dogradonačelnica Ivana Fočić je kazala da je do danas, vezano uz potres, zatraženo ukupno 13,5 milijuna kuna za obnovu oštećenih zgrada i infrastrukture na području Karlovca.

- To su značajna sredstva, a ona uključuju i Fond solidarnosti koji je najizdašniji i radi se o oko 11 milijuna eura koje očekujemo. Isto tako vezano uz klizišta, propust u Vukmaniću, a dobit ćemo i sredstva za zid u Mačekovoj i Plitvičkoj. Povukli smo i sredstva vezano uz sam rad naših djelatnika kad je započeo potres. Tu su uključene i skele. Znači sve novce koje trošimo vezano uz potres isključivo povlačimo od države, iz Fonda solidarnosti ili od strane ministarstava ili putem natječaja županije. To su izdašna sredstva i vjerujemo da ćemo sve realizirati u što kraćem roku jer za sam Fond solidarnosti rokovi su nam do 30. lipnja kada moramo platiti usluge koje su izvršene. - kazala je Fočić.

Inače su opasne ruševne zgrade osigurane skelama koje su financirane iz županijskih sredstava predviđenih za potrese, a njihovim uklanjanjem mjesečno će uštedjeti oko 300 eura koliko je stajao njihov najam. U Karlovcu je nakon petrinjskog potresa 36 zgrada označeno crvenom naljepnicom i Grad će intervenirati prema Državnom inspektoratu da se riješe i te zgrade, bile one u državnom ili privatnom vlasništvu, a potom i da se obnove i one koje su označene žutim naljepnicama, zaključila je Fočić.

