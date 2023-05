U Karlovcu poplavljeno ukupno 198 stambenih objekata

Po zadnjim podacima, u Karlovcu je poplavljeno 198 stambenih objekata, 652 gospodarska i šest poslovnih prostora, izvijestio je Grad Karlovac u nedjelju navečer nakon sjednice Stožera Civilne zaštite Karlovca.

Vodostaji su u opadanju, voda se povukla s prometnica te se one čiste i saniraju, a odgovorni pozivaju građane na dodatan oprez zbog ulegnuća cesta do kojih je došlo na nekoliko lokacija i koja su ograđena.

U priopćenju Grada precizirano je da su do sada od prometnica očišćene Ulica Selce na spoju s Banijom i s autobusnim stajalištem, Ulica 13. srpnja do Slatkovodnog akvarija "Aquatika" i potez od Gradca do Vodostaja.

Vodostaj Korane je i dalje previsok za uklanjanje naplavina kod pontonskog mosta, koji je još u studenom otplutao nizvodno i čeka povratak na staru lokaciju, navodi se.

Zbog ulegnuća ceste je zatvorena Dubrovačka od križanja s Hvarskom do križanja s Mostarskom, a ograđena je i rupa nastala na Korani kod atletske staze.

U priopćenju se navodi i da se stanovnici poplavljenih područja kojima trebaju isušivači trebaju obratiti povjerenicima Civilne zaštite radi njihove dopreme.

