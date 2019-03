Žena ga je namamila porukom: Propucali su Jozu Čabraju (28)

Večeras oko 21.10 u Kaštel Sućurcu iz vatrenog oružja upucan je 28-godišnjak. Neslužbeno se doznaje kako je riječ o Jozi Čabraji. Ozlijeđeni muškarac sam je došao u ambulantu u Kaštelima odakle su ga prebacili u KBC Split. Njegove ozljede nisu opasne po život.

Prema neslužbenim informacijama Slobodne Dalmacije, Čabraja je večeras navodno dobio sms poruku od žene koja ga je pozvala da se nađu u Kaštel Sućurcu.

Kada je na dogovoreno mjesto sastanka stigao u svom automobilu, dok je čekao djevojku s kojom je imao dogovor, kraj njega su prošla dvojica muškaraca na skuteru te je jedan izvadio pištolj i zapucao na njega.

Neslužbeno se doznaje da je u Čabraju ovoga puta ispaljeno nekoliko hitaca, pogođen je u ruku, bedro i lopaticu, nakon čega se sam odvezao do ambulante hitne pomoći u Kaštelima i pozvao policiju.

Čabraja je, inače, već jednom, i to nedavno, ranjen iz vatrenog oružja. Tada je također sam došao do liječnika. Tvrdio je kako se sam ranio isprobavajući pištolj no policija mu nije povjerovala.

U tijeku su policijski očevid i kriminalističko istraživanje.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Terete ga za ubojstvo

Jozo Čabraja (28) se brani sa slobode otkada je u prosincu 2017. godine istražni zatvor zamijenjen mjerom opreza obveznog javljanja policiji jednom tjedno i zabranom približavanja svjedocima u postupku. Tereti se za ubojstvo Marina Matijaša u lipnju 2014. godine u Kaštel Novom kada mu je ispalio hitac u desnu stranu glave.

Marin je idućeg dana u KBC-u Split podlegao svojim ozljedama.

Predao se nakon nekoliko dana skrivanja, a proveo je u pritvoru nešto manje od maksimalnog roka od tri i pol godine. Na splitskom sudu nad njim je u tijeku ponovljeni postupak nakon što je Vrhovni sud ukinuo osuđujuću presudu iz listopada 2015. godine kada je dobio 13 godina zatvora.

U prvom mjesecu ove godine Čabraja je završio i sam u KBC-u Split zbog ozlijede trbuha i ruke. Nakon što je zaprimljen na Hitni prijem prva verzija je bila kako je sam sebe ustrijelio u trbuh. Prema tom scenariju, pištolj je bacio u more, a do ispaljenja je došlo prilikom repetiranja te je metak izletio iz cijevi, odbio se i okrznuo ga u trbušnom dijelu. Čabraja je tada pušten doma na kućnu njegu.