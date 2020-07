U KBC Sestre milosrdnice prvi porod trudnice s koronom, a mlada majka i beba su dobro

<p>U zagrebačkom KBC-u Sestre milosrdnice u petak navečer obavljen je prvi porod trudnice koja je pozitivna na korona virus, potvrdio nam je voditelj Klinike za ženske bolesti i porodništvo dr.<strong> Krunoslav Kuna.</strong> </p><p>Trudnica koja je bila u terminu poroda simptome Covida-19 razvila je prošlog vikenda. Tijekom tjedna se testirala i nalaz je pokazao da je pozitivna na virus. </p><p>- Trudnica se javila u bolnicu i obavijestila da je pozitivna na Covid-19. U bolnicu je stigla nakon što joj je pukao vodenjak. Dočekali su je doktorica i medicinska sestra imajući na sebi svu potrebnu zaštitnu opremu. U bolnici imamo sobu za izolaciju u kojoj je i krevet za rađanje. Tamo su prvo pokušali poroditi mladu majku prirodnim putem, no nije reagirala na indukciju pa se moralo pristupiti carskom rezu - opisao je dr. Kuna kako je se cijeli proces odvijalo.</p><p>Napominje kako u bolnici imaju posebnu operacijsku salu u kojoj se rade takvi zahvati kod žena koje su pozitivne ili se sumnja na zarazu koronom.</p><p>- Carski rez je prošao u najboljem redu, a majka i dijete su dobro. Nakon poroda žena je vraćena u sobu za izolaciju, a sala je dezinficirana. Dijete je također testirano i prvi nalaz je negativan - kazao je voditelj Klinike za ženske bolesti i porodništvo zagrebačke bolnice Sestre milosrdnice. </p><p>Iako je majka pozitivna na virus ona može biti sa svojim djetetom naravno uz poštivanje svih zaštitnih mjera, a to što je majka pozitivna nije prepreka ni za dojenje, pojasnio je dr. Kuna. </p><p>- Žena već ima slabije simptome Covida 19 nego što je imala na početku tjedna. Ako se simptomi neće pogoršavati ona i dijete nakon tri do četiri dana od zahvala idu u kućnu izolaciju. U suprotno bit će upućena u Zaraznu ili bolnicu Dubrava - kazao je.</p><p>Isti dan u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh također je carskim rezom rodila trudnica pozitiva na koronu, a majka i dijete su dobro.</p>