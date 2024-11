U KBC-u Split u jednom danu otkazali 132 pretrage, obavili ih 87. Čeka se odluka sindikata

Oko 4000 djelatnika u 58 zdravstvenih ustanova je u štrajku, rekla je u četvrtak za 24sata Sanda Alić, dopredsjednica sindikata Zajedno, koji organizira štrajk. Ministarstvo zdravstva, pak, tvrdi drugačije navodeći da svega 504 zdravstvenih djelatnika štrajka i da se broj ljudi koji su u štrajku smanjuje svakim danom.

- Aktivno štrajka 504 zdravstvenih djelatnika diljem Hrvatske, a to je za 64 manje u odnosu na srijedu. U odnosu na posljednja dva dana, trend pada osoba u štrajku iznosi 17,6 posto. U 16 bolnica uopće nema štrajka, a u jednakom broju bolničkih ustanova smanjuje se broj zaposlenika koji aktivno štrajkaju - navodilo Ministarstvo zdravstva ističući kako apeliraju na sudionike štrajka da promišljeno donose svoje odluke o daljnjem postupanju te ih pozivaju i dalje "da se vrate na svoja radna mjesta te omoguće građanima i pacijentima ostvarivanje osnovnog prava na zdravlje".

Prema podacima koja su 24sata dobila iz najvećih hrvatskih bolnica, najviše ljudi štrajka u KBC-u Split. Kako doznajemo, u toj bolnici broj zaposlenih u štrajku varira između 161 i 199. Broj otkazanih i obavljenih postupaka u KBC-u Split na dan 13. 11. 2024. pokazuje da su otkazane 132 laboratorijske pretrage, dok ih je 87 obavljeno. U PHD (patohistološkoj dijagnozi) dijagnostici obavljene su 42 pretrage, a otkazano ih je čak 103. Otkazano je i 138 radioloških pretraga, dok ih je 358 odrađeno.

Ravnatelji tvrde: Nije bilo otkazanih pretraga

Što se tiče transfuzioloških pretraga, obavljeno ih je 55, a otkazano devet. Otkazano je i 75 mikrobioloških pretraga, dok ih je 245 odrađeno. Otkazane su i četiri denzitometrije (pretrage snimanja gustoće kostiju), a obavljena samo jedna. Štrajk je najviše utjecaja u splitskoj bolnici imao na nuklearnoj medicini, gdje su otkazani 30 pacijenata kojima se trebala vaditi krv, dok ih je 25 obrađeno.

U ostalim bolnicama, s čijim smo ravnateljima razgovarali, nije bilo otkazanih pretraga.

Ravnatelj KB-a Dubrava, dr. Ivica Lukšić, za 24sata je rekao da je 43 njihovih zaposlenika u štrajku te da to nije utjecalo na radne procese i da su primljeni svi pacijenti koji su naručeni na pretrage.

Što se tiče KBC-a Sestre milosrdnice, ravnatelj bolnice dr. Davor Vagić rekao nam je da je kod njih 31 zaposleni u štrajku.

- Laboratorij i radiologija nam rade u potpunosti, no otkazano je sedam posto radioloških pretraga - istaknuo je dr. Vagić.

Ravnatelj KBC-a Rijeka, dr. Alen Ružić, za 24sata je istaknuo da je u četvrtak 41 njihov djelatnik bio u štrajku.

- Po izvještajima koje nam dostavljaju ustrojstvene jedinice, nije bilo otkazivanja pretraga. Mi imamo specifičnu disperziju članstva sindikata Zajedno pa su u štrajk uključene četiri ustrojstvene jedinice: Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički zavod za nuklearnu medicinu, Bolnička ljekarna i Služba za opće i tehničke poslove iz koje je u štrajku jedan vozač - rekao je za 24sata dr. Alen Ružić.

'Puno ljudi podržava štrajk, no rade'

U KBC-u Osijek malo je ljudi, doznajemo, u štrajku.

- Nema otkazivanja pretraga, no malo se sporije radi na patologiji. Zahvaljujem svima na razumijevanju u ovoj situaciji. Mogu reći i kako puno ljudi podržava štrajk, no rade svoj posao - rekao je za 24sata dr. Krunoslav Šego, ravnatelj KBC-a Osijek.

Što se tiče najveće hrvatske bolnice, KBC-a Zagreb, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu dr. Milivoj Novak rekao nam je da u njihovoj bolnici štrajka samo 21 zaposlenik.

- Nama nijedna pretraga nije otkazana zbog štrajka - rekao nam je dr. Novak.

Međutim, podsjetimo kako je u ponedjeljak dijete na Rebru već bilo pripremljeno za operaciju, uspavano je te je ušlo u operacijsku salu kad je operacija otkazana jer je medicinska sestra instrumentarka rekla da je u štrajku.

Ministarstvo zdravstva zbog tog je slučaja poslalo inspekciju na Rebro, no inspekcijski nadzor, kako doznajemo, i dalje traje.

Iz sindikata Zajedno, koji se sastaje s Ministarstvom zdravstva, usporedili su podatke Hrvatske s ostalim zemljama EU. Tako navode da Hrvatska ima 5,9 bolničkih postelja na 1000 stanovnika, dok Njemačka ima osam bolničkih postelja na 1000 stanovnika, uz znatno bolje financirane bolnice i veću razinu osoblja za svakodnevno održavanje postelja.

- Pacijenti u Hrvatskoj čekaju u prosjeku 200-300 dana na specijalističke preglede, dok u zapadnim zemljama EU prosječno čekanje za specijalistički pregled iznosi između 30 i 90 dana. Dijagnostičke pretrage poput MRI i CT skeniranja često su dostupne tek nakon višemjesečnog čekanja u Hrvatskoj, zbog ograničenog broja uređaja i preopterećenosti tehničara. Nasuprot tome, pacijenti u zemljama poput Nizozemske i Njemačke imaju pristup ovim pretragama u roku od 1 do 4 tjedna. Hrvatska godišnje ulaže oko 900 eura po stanovniku u zdravstvo, dok je prosjek u EU više od 3000 eura po stanovniku. Manje ulaganje dovodi do lošije opreme, zastarjelih uređaja, kao i nedostatka osnovnog materijala u bolnicama i laboratorijima, a to dodatno otežava radni proces - zaključuju.

Sindikat, podsjetimo, traži povećanje osnovice svojih članova za 20 posto, izmjenu koeficijenata i da im se vrati naknada za topli obrok.

Do kraja dana odluka o prekidu štrajka?

Večeras su se sastali predstavnici Sindikata zajedno i Ministarstva zdravstva i Krunoslav Kušec iz sindikata je poručio da su načelno postigli dogovor te da će do kraja dana odlučiti hoće li prekinuti štrajk.

- Razgovori s nadležnim resorima su bili vrlo konstruktivni. Načelno smo postigli dogovor, međutim naša tijela sindikata će do kraja dana odlučiti hoće li to prihvatiti ili ne - rekao je Kušec.

Beroš je potvrdio da su se usuglasili da je moguće da ima određenih nelogičnosti među koeficijentima, ali da nisu one u suštini problem, već individualna primjena.

- U roku od četiri mjeseca ćemo razgovarati o svim nelogičnostima i potom ih u razumnom roku riješiti - rekao je.

