Bizarno: Premijera na tavanu zamjenjivat će ministar iz šatora

Premijer Andrej Plenković, onaj koji se poigravao s epidemiološkim mjerama, pozitivan je na koronavirus, zbog čega je prisiljen biti u izolaciji u potkrovlju stana. Zamjenjivat će ga ministar iz šatora, Tomo Medved.

<p>"Pobijedili smo koronu u prvom valu", objavio je premijer Andrej Plenković krajem lipnja, desetak dana prije parlamentarnih izbora.<br/> U drugom valu, pobjednik Plenković pozitivan je na koronavirus i skriva se u potkrovlju svog stana. </p><p>Onaj koji se hvalio da se "u krizi poznaju lideri" sada sjedi na tavanu i video linkom vodi sjednicu Vlade, sastanke sa županima, koordinira borbu protiv korone, usmjerava ekonomske mjere, skrušeno izražava žaljenje zbog ostavke šovinističkog nasilnika iz Ministarstva branitelja...</p><p>Tako izgledaju pobjednici nad koronom.</p><p>Kao vlada u izbjeglištvu. Putem video linka.</p><h2>Iz Kolone u koronu</h2><p>Onaj koji je ponosno predvodio Kolonu sjećanja u Vukovaru nakon koje je došlo do eksplozije slučajeva u Vukovarsko-srijemskoj županiji, koju su mnogi kritizirali zbog kršenja epidemioloških mjera i zato što je izložila čitavu zemlju širenju zaraze, sada je i sam postao pozitivan na koronu.</p><p>Onaj koji je u nedavnom obraćanju javnosti pozivao na "osobnu odgovornost" u poštivanju epidemioloških mjera, sada je i sam zaradio virus.</p><p>Je li to liderstvo u krizi?</p><p>Plenković se objavom pozitivnog testa na koronavirus priključio plejadi svjetskih državnika koji su imali koronu, Donaldu Trumpu, Borisu Johnsonu, Jairu Bolsonaru... Redom populistima koji su negirali ili relativizirali koronu ili se naprosto igrali njome, poput Plenkovića.</p><p>Koji ju je prvo pobijedio, a onda se oportunistički poigravao s donošenjem - ili izbjegavanjem - mjera zbog čega će Hrvatska do kraja godine doći do katastrofalne brojke od gotovo dvije tisuće umrlih.</p><p>Korona ne oprašta. Pa ni pobjedu.</p><h2>Raspad sistema</h2><p>Premijer Plenković, sva sreća, ne pokazuje simptome, ali šalje poruku o tome kako se vodi država u krizi. S tavana, s koronom, putem linka. Dakle, raspad sistema.</p><p>Raspad je tim veći što je Plenković odredio Tomu Medveda, ministra branitelja, da ga mijenja u slučaju spriječenosti, što je katastrofa posebne vrste. Jer Medved je upravo jučer izgubio i trećeg državnog tajnika, Stjepana Sučića, nakon "šatoraškog", dakle bahatog, protuzakonitog, nasilničkog, šovinističkog ispada u Vukovaru.</p><p>Nije dovoljno, dakle, što je premijer na tavanu, već Vladu vodi ministar iz šatora. </p><p>I to ministar koji je svog državnog tajnika, nasilnika i šovinista, jučer hvalio zbog "odgovornog" podnošenja ostavke, umjesto da ga smijeni zbog neodgovornog ponašanja u Vukovaru.</p><p>A premijer koji je pozivao na odgovorno ponašanje i sam je pokupio koronu. Kao, uostalom, i njegov ministar zdravstva, i kao sve više njegovih ministara.</p><p>I tako, država puca po šavovima, poduzetnici su na ulicama, pacijenti u Areni, sve je više preminulih po bolnicama, gotovo jedan cijeli grad nalazi se u samoizolaciji, a premijer čuči na tavanu. </p><p>Mala je ovo kriza koliki je on lider.</p>