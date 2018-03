U kući je zatekla migrante iz Sirije i - ponudila im sendviče

Otključala sam kuću i u spavaćoj sobi na podu ugledala odjeću i obuću, razbacane krevete. Prema vratima su pojurila četiri muškaraca, od šoka sam stala i zanijemila.

Ispričala nam je to Radmila Majstorović (67) iz Zagreba, koja je u srijedu došla obići kuću u zabačenom selu Grobnik kraj Slunja. Unutra je zatekla četiri migranta iz Sirije.

- Sklapali su ruke i molili da ne zovem policiju - dodala je Radmila, koja je sa suprugom obišla imanje na kojem žive ljeti.

Kad je u kući zatekla nepoznate muškarce, šokirala se.

- U prvi mah sam, naravno, bila u šoku. Nisam znala o čemu je riječ, što žele, no onda sam shvatila da su to migranti. Dvojica su maloljetna, a dvojica mlađe dobi. Slabo govore engleski, tvrde da nemaju dokumente, a koliko sam ih shvatila, u kuću su ušli kroz prozor. Vrata su bila zaključana. Grijali su se na električnu grijalicu. Sa sobom su imali konzerve. Bilo mi ih je žao, pa sam im dala sendviče koje smo sebi pripremili. Napravila sam im još sendviča i dala im vode. Odmah smo i mi i susjedi alarmirali policiju, koja je vrlo brzo došla i odvela ih - govori nam još pod dojmom Radmila dodajući da joj je žao ljudi, no nije joj normalno da im u kuću samo tako ulaze.

- Nisu nam ništa otuđili iz kuće, niti uništili, što su nas i sami uvjeravali, dok sam za slične slučajeve čula da znaju ljudima i uništiti kuće - govori Radmila. Njena kći požalila nam se kako ju je na dojavu o provali u kuću i pronalasku migranata u njoj policijski službenik umirivao “da su imali već takvih dojava i da se ne brinemo jer su vjerojatno samo prenoćili u kući”, na što je ostala zatečena. Smatra da bi policija trebala štititi imovinu građana.

Malobrojni mještani koji žive u zabačenim naseljima rekli su nam da migranti već dugo prolaze tim područjem.

- Odavde do Velike Kladuše u BiH ima 25 kilometara i stalno ovuda prolaze migranti. Cijelu zimu u snijegu sam viđao njihove tragove. Inače, riječ je o skupinama od nekoliko ljudi. Nedavno je u jednoj kući pronađeno njih 20-ak. Česte su provale, provaljuju u kuće kako bi se odmorili i osušili, a nerijetko u kućama založe vatru da se ugriju, ali na podu umjesto u peći, pa tako ljudima uništavaju imovinu. I prije ovog migrantskog vala ovuda je jednom prošla kolona, njih stotinjak. No za to se ne zna, o tome se ne govori, kao da se taji - kaže nam jedan mještanin.

Slično nam potvrđuje i muškarac iz Lapovca, koji kaže da je nedavno bilo provaljeno u tri kuće uz glavnu cestu.

- Ista priča, provaljuju u kuće da se odmore i ugriju, ako im zatreba, uzmu nešto odjeće i hrane te nastavljaju put. Bude svega, a ovi što ih prevoze ostavljaju ih ovdje uz Koranu tvrdeći im da je to Sava - kaže nam mještanin.

Iz policije su rekli kako su utvrdili da su četiri muškarca nezakonito ušli u Hrvatsku i da će sukladno zakonskom roku morati napustiti RH.