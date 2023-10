U kući mu curio plin, upalio TV i sve eksplodiralo. Preminuo je u bolnici. Susjedi: 'To je bio užas'

Grunulo je kao bomba. To je bio užas, u dahu nam prepričavaju još uvijek šokirani stanari u Savskoj ulici u Osijeku gdje je u nedjelju popodne odjeknula eksplozija plina u kući njihovog susjeda Branka Jevremovića - Mancea (73). Eksplozija je bila toliko snažna da je izbila prozore iz zidova i vrata iz štokova kuće. Srušio se čak i zid susjedne kuće. Branko je s teškim tjelesnim ozljedama hitno prebačen u KBC Osijek, ali je, nažalost, u utorak preminuo.

Foto: Danijela Mikola/24sata

Naime, sve se odvilo u nedjelju popodne. Policija je očevidom utvrdila kako se u prostoriji, u kojoj je boravio nesretni muškarac, nakupljao gradski plin koji je istjecao. Branko je daljinskim upravljačem upalio televizor te je to izazvalo snažnu eksploziju. Došlo je i do požara koji je zahvatio Brankovu odjeću. Kako su nam ispričali svjedoci, Branko je bio u vidnom šoku, stajao je nasred sobe dok je požar buktio. Urušio se i zid susjedne kuće koji je poklopio ženu (40), a koja je ležala u svom krevetu tijekom popodnevnog odmora. Kako doznajemo, zid joj je pao preko nogu i nije se mogla pomaknuti. Zadobila je lakše tjelesne ozljede.

Foto: Danijela Mikola/24sata

- Žena iz stana pokraj je zapomagala. Priskočio je prvo jedan muškarac da joj pomogne. Pokušao je maknuti taj srušeni zid sa nje, no nije uspio sam. Potom su došla još dvojica koji su je konačno oslobodili. Za to vrijeme drugi su ljudi pomagali Branku, gasili su mu odjeću koja se zapalila. On je bio van sebe, ali na prvi pogled nam se nije činilo da ima ozbiljnije ozljede. Sam je izašao iz kuće, hodao ispred. Vidjeli smo da ima opekline, ali nismo znali da su značajne - govore nam mještani koji su u šoku jer je i njihov susjed preminuo.

- Hitna pomoć brzo došla i oboje ih odvezla. Osjetio se stvarno jak smrad plina i nije mi baš jasno kako to nije osjetio i Branko - dodaje jedan od susjeda.