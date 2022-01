HDZ-ov Darko Horvat je ministar graditeljstva, ali i državne imovine i kao takav je direktno nadređen direktorici Državnih nekretnina Renati Sabo. Štoviše, Horvat je jedini član Skupštine društva, odnosno predstavlja Republiku Hrvatsku koja je vlasnik te tvrtke koja upravlja s više od 6300 stanova i poslovnih prostora u državnom vlasništvu.

Pismo koje pokazuje da je Horvat znao

24sata su objavila u dva nastavka veliki intervju s Majom Đerek, zviždačicom koja je dobila otkaz. Đerek je bila direktorica u Državnim nekretninama zadužena za poslovne prostore. Ona je ukazala na niz nepravilnosti, a Horvat je jučer sve relativizirao.

Ministar se nije ni riječju osvrnuo na nezakonitosti koje je Đerek pobrojala, ali se zato pitao zašto ona izlazi u javnost godinu i pol nakon otkaza i zašto nije prije o tome govorila.

- Zašto sada ta medijska inicijativa? Gospođa Đerek, 20. rujna 2020. godine dobiva otkaz zbog nepoštivanja radnog prava. Redovni otkaz nakon niza opomena, internih procesa koje je vodila tadašnja i sadašnja direktorica, gospođa Sabo. Ne želim komentirati nešto što je u ovom trenutku predmet sudskog spora - rekao je Darko Horvat.

Poslala je mail, Horvat nije ni odgovorio

Kako nam je rekla Đerek, a to je napisala i ranije Horvatu, ona nije imala niti jednu opomenu pred otkaz.

A još 18. prosinca 2020. godine je detaljno upoznala Horvata sa svim nepravilnostima. U 13 mjeseci, kaže nam, Horvat nije niti odgovorio na mail, nije pozvao na razgovor, nije poduzeo ništa da ispita te tvrdnje iako je on zadužen za državnu imovinu. Ona je izričito navela da mu je spremna dati sve dokaze za svoje tvrdnje.

Pobrojala sve nezakonitosti

Štoviše, ljetos je bio raspisan novi natječaj za direktora Državnih nekretnina, a sadašnja direktorica Renata Sabo nije podnijela svu potrebnu dokumentaciju.

Iako je ostalih šest prijavljenih dostavilo potrebnu dokumentaciju, natječaj je poništen. A za vršiteljicu dužnosti je Vlada po prijedlogu Horvata imenovala Renatu Sabo.

Pismo Maje Đerek u kojem su pobrojane brojne nezakonitosti i koje je poslano ministru i predsjedniku Nadzornog odbora prije više od godinu dana, donosimo u cijelosti.

Poštovani,

obraćam Vam se kao predsjedniku Skupštine trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o.

Diplomirana sam pravnica, sa položenim pravosudnim ispitom te imam više od 12 godina radnog iskustva na raznim poslovima u struci. Do 19. listopada 2020. bila sam zaposlenica trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., nakon što mi je dana 29. rujna 2020. uručena Odluka o redovitom otkazu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika, bez ikakve prethodne opomene i bez ikakvih dostavljenih dokaza. Istog dana 29. rujna sam na grubi način istjerana iz Društva te su mi oduzeti službeni mobitel i mogućnost korištenja službenog maila, iako sam zaposlenica Društva ostala do 19. listopada 2020.

Od 3. prosinca 2018. obavljala sam poslove radnog mjesta direktorice Sektora za poslovne prostore, a prije toga od 24. svibnja 2018. poslove voditeljice Službe za pravnu potporu poslovanju. Pri dolasku na rad u društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), nije postojao Pravilnik o radu koji je bio usklađen sa zakonom niti Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta koji bi odgovarao potrebama Društva. Nakon što sam izradila navedene dokumente, o čemu je bio obaviješten i tadašnji Nadzorni odbor Društva, ponudili su mi da obavljam poslove direktorice Sektora za poslovne prostore.

Pri dolasku u Sektor za poslovne prostore zatekla sam katastrofalno stanje. Glede većine poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske nisu se godinama obavljali očevidi, bespravni korisnici su koristili iste, a društvo nije naplaćivalo bespravno korištenje te je na taj način Republika Hrvatska izgubila ogromni prihod. Također, mnogi od njih su iskoristili isto za bespravni podzakup čime su društvo i država radi nebrige bili oštećeni. Također, utvrdila sam da se za 24 ugovora o zakupu (od ukupno cca 150 ugovora o zakupu), sklopljenih temeljem javnog natječaja, ne ispostavljaju računi za zakup, a ne postoje nikakvi aneksi istih ugovora o oslobođenju od plaćanja zakupnine, niti postoje odluke direktorice društva o oslobođenju. Šteta je iznosila preko 400.000,00 kn mjesečno. Još veći šok doživjela sam kada su mi kolege rekle da direktorica Sabo zna za iste nezakonitosti i štetu i da nije poduzela ništa da to riješi. U posjedu sam maila koji isto potvrđuje. Nakon što sam obavijestila Nadzorni odbor o istome, osobno sam dala naloge da se ispostave svi računi za zakup.

Od navedena 24 ugovora o zakupu, većina ugovora za koje se nisu ispostavljali računi se odnosila na zakupnike –društva u vlasništvu gospodina Joze Brkića, koji je već tada, unatoč velikim dugovima, imao u zakupu 28 poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske sklopljenih temeljem javnih natječaja, a o čemu su pisali svi mediji u državi.

Nakon toga, direktorica Sabo se povukla iz cijele priče, nije željela komunicirati sa strankama, a ja osobno sam doživjela bijes, kritike i pritiske od strane zakupnika i korisnika da se navedeni računi storniraju i otpišu dugovanja. Prijetili su mi telefonom i putem dopisa pa i preko kolega iz nadležnog Ministarstva.

Nakon navedenog, a do dana moga otkaza, nađeno je preko 200 poslovnih prostora za koje se nikada nisu ispostavljali računi za zakup, a nakon davanja naloga za ispostavu računa, financijska slika Društva se počela rapidno mijenjati.

Također, od dolaska na mjesto direktorice Sektora za poslovne prostore sklopili smo preko 600 ugovora o zakupu (povećanje od preko 500%), što putem javnog natječaja, što s neposrednim posjednicima temeljem Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, a dobit društva je zbog svega navedenog samo u 2019. godini povećana za 73%, dok je naplata povećana za preko 300%.

Uvijek sam radila zakonito, transparentno, u interesu Društva i Republike Hrvatske kao vlasnika, poticala rad i dobre rezultate u Sektoru, čemu svjedoče i izjave 19 kolega koje su proslijeđene Sudu.

Nakon što sam otkrila nepravilnosti u postupanju direktorice Sabo i njezinih bliskih suradnika kojima je cijelo vrijeme pogodovala, direktorica Sabo me počela uznemiravati, vršiti pritiske na moj rad, davati mi nerealne rokove za dostavu podataka, optuživati me da nisam napravila posao koji je spadao u nadležnost drugih sektora i ustrojstvenih jedinica, pozivajući moje kolege iz Sektora na razgovor i klevetajući me pred njima te je više puta tražila da uzmem radnu knjižicu i odem iz Društva i nije me htjela primiti na razgovor.

Moje psihičko stanje se pogoršavalo, a pritisci direktorice su se pojačali nakon što sam prijavila nepravilnosti Etičkom povjereniku i njoj osobno te nakon što me direktorica Sabo u lipnju ove godine tražila da osobno potpišem odluku o poništenju natječaja za poslovni prostor u Jurišićevoj 5 u Zagrebu, a koji natječaj je bio potpisao tadašnji ministar Banožić. Navedeno sam odbila te je direktorica Sabo morala sama potpisati odluku o poništenju. Također, nakon što sam otkrila da direktorica Sabo pogoduje određenim zakupnicima i tolerira im velika dugovanja koja se neće moći naplatiti, dakle radi na štetu Društva i proračuna isto također prijavljujem.

Nakon toga direktorica Sabo kreće u otvoreni osobni obračun i odmazdu prema meni. Pred kolegama zaposlenicima me karakterizira kao agresivnu osobu, sklonu ekscesima te osobu koja je narušila ugled Društva svojim (zakonitim) postupanjima prema korisnicima.

Podnosim prijavu radi uznemiravanja protiv direktorice Sabo, no umjesto da se provede tajni i nepristran postupak sukladno Zakonu o radu, dobivam odgovor direktno od direktorice Sabo kako sam agresivna osoba sklona ekscesima.

Također, tadašnjem Nadzornom odboru Društva prijavljujem nepravilnosti i nezakonito ponašanje direktorice Sabo, što su također napravili i neki drugi zaposlenici, no nikada ne dobivamo odgovor, unatoč dostavljenim dokazima.

Također, direktorica Sabo stvara razdor među kolegama u Društvu, nakon moga otkaza poziva kolege na sastanke otvoreno im prijeteći da ne smiju kontaktirati sa mnom, održava višesatne sastanke na kojima kolegama čita poruke na mobitelu te im prijeti kaznenim prijavama. Daje neosnovane opomene pred otkaz. Kolege zaposlenici su preplašeni, boje se otkaza i strah ih je za egzistenciju.

U Društvu se nakon mojeg otkaza nastavilo s nezakonitostima i nepravilnim postupanjem, kako u provođenju javnog natječaja za zakup, tako i prema određenim zakupnicima. O svemu naprijed navedenom postoje dokazi i svjedoci te sam se na svaki poziv za sastankom i dostavom dokaza spremna odazvati.

Nakon otkaza pred Općinskim radnim sudom sam pokrenula dvije parnice protiv Društva, radi osporavanja otkaza te radi zaštite prijavitelja nepravilnosti, budući je direktorica Sabo u otkazu navela da nastavak radnoga odnosa nije moguć zbog prijava nepravilnosti koje sam podnijela protiv iste te protiv njoj bliskih zaposlenika. U pokrenutim parnicama pred sudom direktorica Sabo izravno vrijeđa mene, moju obitelj, moj rad i trud te izravno vrijeđa zaposlenike svog Društva i paranoično izjavljuje kako sam ja imala namjeru biti direktorica Društva. Direktorica Sabo, unatoč postojanju Pravne službe u Društvu, uzima više odvjetničkih društava da je zastupaju, razbacujući se tako teško zarađenim novcem stečenim trudom zaposlenika.

Nažalost, zbog sumnje na počinjenja brojnih kaznenih djela moja je građanska dužnost da podnesem i kaznene prijave.

Društvo DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o. kojemu sam itekako dala svoj obol i financijske rezultate, uistinu nije zaslužilo ovakav tretman od strane direktorice Sabo i nije zaslužilo da se ime istog povlači po sudovima i podaci o parnicama i nepravilnostima izlaze u javnost, budući se od početka radi o osobnoj odmazdi direktorice Sabo protiv mene. Također, ostali zaposlenici koji itekako doprinose radu Društva nisu zaslužili prijetnje i strah jer pošteno rade svoj posao i to od direktorice Sabo i nekolicine njoj bliskih zaposlenika.

Poštovani, molim da gore navedeno primite za znanje i koliko je u Vašoj moći zaštitite zaposlenike Društva u ovim kriznim vremenima, a ja sam uvijek spremna odazvati se na razgovor o mirnom rješenju sporova u interesu Društva i vlasnika Republike Hrvatske.

O svemu gore navedenom također je obaviješten i predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., gospodin Goran Gotal." stoji u pismu koje je Đerek poslala 18. prosinca 2020. godine ministru Horvatu.