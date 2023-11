U Lipovljanima su ustali protiv centra za migrante: 'Njih 60-ak bi bilo u hotelu u blizini škole'

Općina Lipovljani, u sjeveroistočnom području Sisačko-moslavačke županije, poručuje da neće dozvoliti organiziranje prihvatnog centra za strance u samom centru Lipovljana.

Sve su objavili na službenom profilu društvene mreže, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti.

'Nećemo dozvoliti organiziranje prihvatnog centra za strance u samom centru Lipovljana'

'Na jučerašnjoj, 18. sjednici Općinskog vijeća Općine Lipovljani, koja se održala u večernjim satima, raspravljalo se o 15 točaka dnevnog reda. Uz predstavljanje proračuna za 2024. godinu te usvajanje II. Izmjena i dopuna Općinskog proračuna za 2023. godinu, intenzivna rasprava se održala na temu aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova, koje planira u Lipovljanima uspostaviti prihvatni centar za strance. Kolokvijalno rečeno – Azil!

S obzirom na prve i neslužbene informacije, vladajuća koalicija je odmah predložila dopunu dnevnog reda sjednice, kako bi se hitno informiralo vijećnike o činjenicama i raspravilo o situaciji. Kako je u uvodu predstavio ozbiljnost rasprave na ovu temu i zabrinutost, općinski načelnik je naveo kako je provjerena informacija da je MUP u završnim pregovorima o kupnji privatnog hotela u centru Lipovljana (na mjestu nekadašnje mljekare), a koji potom ima namjeru prenamijeniti za smještaj tražitelja azila, odnosno u prihvatni centar za strance. Načelnik također navodi kako njega osobno, ali niti općinsku upravu ili Općinsko vijeće, nitko iz ministarstva nije obavijestio o planovima MUP-a, što smatra nedopustivim i vrlo neodgovornim. Sisačko-moslavačka županija, koja mora imati saznanja o ovakvim planovima ministarstva, također nije nikoga obavijestila.

Foto: Općina Lipovljani/Facebook

Provjerom kod vlasnika hotela, utvrđeno je kako je njemu prezentirano od strane ministarstva, da se u hotel nakon kupnje planira smjestiti pripadnike policije, a ne tražitelje azila, što je izazvalo nevjericu kod vlasnika hotela.

Općinski načelnik kontaktirao je Ministarstvo, gdje mu je telefonski voditeljica nadležnog odjela potvrdila informaciju, da se hotel želi prenamijeniti u prihvatni centar za strance, a ne za smještaj policije. Ono što je izazvalo najviše nevjerice, je izjava službenice ministarstva, kako je ona mislila da je Općina upoznata s planovima jer joj je rečeno da su predstavnici ministarstva sa općinskom upravom održali sastanak te da Općina nije izrazila protivljenje ili negodovanje. Ovo je općinskoj upravi bio znak za crveni alarm i hitno reagiranje.

Općinski načelnik uputio je službeni dopis ministru Božinoviću te pomoćniku ministra Cvjetku Obradoviću u Upravi ministarstva za materijalno-financijske poslove, sa zahtjevom za žurno pismeno očitovanje i hitno sazivanje sastanka na ovu temu.

„Općina Lipovljani nije protiv tražitelja azila. Multinacionalna smo i multikulturalna sredina, ali ne možemo dozvoliti prihvatni centar za strance, kako su rekli u Ministarstvu, za njih 60-ak, i to u samom srcu Lipovljana, neposredno uz školu gdje djeca svakodnevno na putu do škole prolaze upravo uz sami hotel, preko puta budućeg dječjeg vrtića i jaslica koje gradimo iduće godine za 80-ak vrtićanaca, u krugu 100 metara od održavanja manifestacija na kojima sudjeluju i štićene osobe, u najgušće naseljenom dijelu Lipovljana, i to u objektu i području koje je od strateške važnosti za Općinu Lipovljani, s ogromnim turističko-ugostiteljskim potencijalom. Ovo je nepromišljena odluka Ministarstva i osoba koje sudjeluju u ovim aktivnostima, koje nisu kontaktirale nikoga iz Općine Lipovljani na ovu temu, a kamoli održali sastanak. Jer da jesu, i sami bi vidjeli da ovo nema smisla. Zahtijevamo od Ministarstva i ministra Božinovića da odmah odustanu od planiranih aktivnosti smještaja prihvatnog centra za strance u Lipovljanima te nas o tome pismeno obavijeste“ - izjavio je načelnik Horvat. Nakon opsežne rasprave, jednoglasno je, konsenzusom vladajuće koalicije i oporbenog HDZ-a, usvojen zaključak, da ukoliko do kraja tjedna Ministarstvo ne dostavi pisani odgovor, Općina Lipovljani i svi žitelji Općine organizirat će niz tiskovnih konferencija i prosvjeda koliko god bude trebalo, pod svaku cijenu da se spriječi ovaj projekt u samom centru Lipovljana', stoji u priopćenju.