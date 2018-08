U ljetu uživajte još do nedjelje, kreće velika promjena vremena

Ljetne temperature i sunčano vrijeme u Hrvatskoj potrajat će do kraja vikenda, a u nedjelju se očekuje velika promjena vremena i osvježenje s pljuskovima i grmljavinom koje će definitivno označiti kraj ljeta.

Danas će i dalje biti vruće i sunčano, s temperaturama između 30 i 35 stupnja Celzijusa. DHMZ najavljuje lokalno jaki razvoj naoblake u drugom dijelu dana, a očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, ponajprije u unutrašnjosti.

Nestabilno će biti i u gorju te u unutrašnjosti Istre. Puhat će na sjevernom Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar pri čemu će more biti mirno i malo valovito, a njegova temperatura između 24 i 26 °C. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 30 °C u gorju te 30 do 33 °C u Istri i Hrvatskom primorju, javlja HRT.

Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije pretežno sunčano, također uz slabu do umjerenu buru ujutro, a zatim danju uz jugozapadnjak i zapadnjak. Od sredine dana u unutrašnjosti opet može biti jačeg razvoj oblaka te pokojeg lokalnog pljuska s grmljavinom. Bit će vruće, podjednako kao i prošlih dana.

Sunce i vrućine očekuju se i na jugu Hrvatske, gdje osvježenja neće biti ni u noćnim ni u jutarnjim satima. U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se uglavnom sunčano vrijeme. Ujutro ponegdje uz rijeke može biti magle, a od sredine dana mjestimice može pasti pljusak praćen s grmljavinom. Puhat će ponegdje umjeren istočnjak, a temperatura zraka će od jutarnjih 16 do 20 °C, danju porasti do vrijednosti između 31 i 34 °C.

Slično će biti i u petak i subotu. Svježije temperature u subotu su moguće na zapadu Hrvatske. No zato u nedjelju prognostičari najavljuju obilnije kiše, a na Jadranu se očekuje jaka bura s olujnim udarima.