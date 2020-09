U luksuzu dvorca Kulmer samuje i sniva odmazdu

Čovjek koji je ovaj tjedan optužen za najveću pljačku u Hrvatskoj živi u svom paralelnom svijetu. Expressov ekspertni tim razotkriva Todorićeve najveće tajne

<p>Ne, on se uopće ne uzbuđuje zbog te optužnice. Štoviše, uopće je ne prihvaća i uvjeren je da će sve lako pobiti na sudu iako ne želi niti odvjetnika i uvjeren je da može sam sebe najbolje zastupati. On ne želi razgovarati previše niti o sadržaju toga što mu se stavlja na teret nego je usmjeren na dokazivanje kako mu je Agrokor otet. On je u tom svom svijetu, udaljen od stvarnosti, kaže nam sugovornik o ponašanju Ivice Todorića nakon što je protiv njega podignuta najveća optužnica u Hrvatskoj povijesti. Želi podići još niz kaznenih prijava protiv Andreja Plenkovića.</p><p>Ivicu Todorića i posredno 14 menadžera u Agrokoru se tereti da su oštetili kroz godine Agrokor za 1,24 milijarde kuna, a od toga se za više od 920 milijuna kuna okoristio direktno Todorić, a ostatkom nizozemski Agrokor, koji je inače bio pod njegovom direktnom kontrolom.</p><p>Skoro tri godine je trebalo za ovu optužnicu i Državno odvjetništvo je potrošilo 11,5 milijuna kuna, ali to je tek početak. Gazda Todorić ulazi u 70. godinu života, pa ako sve potraje kao u sličnim slučajevima, neki smatraju da je pitanje hoće li uopće i doživjeti pravomoćnu presudu. Bilo osuđujuću ili oslobađajuću. Ovako kompleksan postupak bi zaista mogao trajati i više od 10 godina, a odvjetnik jedne od optuženih, Piroške Canjuge, uvjeren je da bi mogao i znatno dulje. Sve će to zavisiti i o tome koliko će odvjetnici odugovlačiti s procesnim radnjama, a tu zaista ima prostora. Samo do potvrđivanja ove optužnice na sudu bi moglo proći godina ili godina i pol ako se žale na nezakonitost dokaza, a o tome treba odlučiti pretrpani Vrhovni sud.</p><p>A zatim sve obrane svih optuženika uprijet će sve napore da na optužnom vijeću sruše knjigovodstveno-financijsko vještačenje. Ako u tome uspiju i ishode novo vještačenje kod, kako kažu, neutralnog vještaka, to bi moglo potrajati tri godine i koštati 10 milijuna eura. Znači, istraga bi se vratila na početak i trajala još tri godine. A gdje je onda postupak, pa prvostupanjska pa tek pravomoćna presuda.</p><p>Naime, branitelji tvrde kako su vještaci svoj nalaz dali metodom uzoraka, a da nisu proveli ozbiljno cjelokupno vještačenje poslovanja. </p><p>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 18. rujna</p>