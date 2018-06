U Međugorju uhićen Zdravko Mamić, priveli ga na razgovor

Pripadnici državne policijske agencije za istrage i zaštitu (SIPA) uhitile su u Međugorju savjetnika GNK Dinama Zdravka Mamića po međunarodnoj tjeralici koju su za njim raspisale vlasti Republike Hrvatske te će ga odvesti u Sud BiH gdje će se on izjasniti o tome želi li biti izručen Hrvatskoj.

"Policija je gospodina Mamića lišila slobode. On će tijekom dana biti predan u nadležnost Suda BiH", potvrdili su za Hinu iz SIPA-e.

Prema proceduri, za Mamića će Sud BiH utvrditi posjeduje li bosanskohercegovačko državljanstvo, te će se on izjasniti protivi li se izručenju Hrvatskoj.

Iz Suda BiH su pojasili za Hinu da još uvijek 'nije zakazano ročište u odnosu na Zdravka Mamića'. Najavili su da će javnost o ishodu tog sudskog ročišta biti informirana putem priopćenja.

'Reći ću da sam protiv izručenja'

Nedugo nakon uhićenja, Mamić je dao prvu izjavu za javnost, točnije za BiH portal Klix.ba.

"Idem na sud. Ljudi koji su me došli privesti su se lijepo predstavili i sve je proteklo uredu. Ja sam im rekao da sam ih očekivao. To zna cijela nacija, moraju me identificirati jer je raspisana potjernica", kazao je Mamić.

On je izjavio da će na Sudu reći kako je protiv izručenja Republici Hrvatskoj koja je za njim raspisala međunarodnu potjernicu.

"Ja ću se na sudu izjasniti, reći tko sam, šta sam i gdje sam. I to je to, vraćam se nazad", dodao je Zdravko Mamić.

Mamićev odvjetnik očekuje da BiH neće udovoljiti zahtjevu Hrvatske za izručenjem

Zdravko Rajić, odvjetnik Zdravka Mamića, koji je nešto prije podneva uhićen u Međugorju po međunarodnoj tjeralici, izjavio je za Hinu da ne postoji temelj da se Mamić izruči Hrvatskoj.

Navodeći kako obrana još uvijek nema informaciju po kojim inkriminacijama je uhićen Mamić, odvjetnik Rajić je pojasnio kako će se tijekom dana održati sudsko ročište na Sudu BiH o zahtjevu Hrvatske za njegovim izručenjem.

"Ukoliko se radi o predmetu koji je nedavno presuđen u Hrvatskoj, tj. 6. lipnja ove godine, smatramo da nema osnove da se prihvati zamolba Republike Hrvatske vezano za izručenje s obzirom na odredbe Sporazuma za pružanje međunarodne pravne pomoći", rekao je Rajić za Hinu.

Pojasnio je da se odredbe toga sporazuma ne mogu retroaktivno primjenjivati.

"S obzirom da se ugovor o međunarodnoj pravnoj pomoći ne može retroaktivno primjenjivati očekujemo povoljan ishod", dodao je odvjetnik.

Hrvatska raspisala tjeralicu

Međunarodnu potjernicu za Mamićem, koji je u Hrvatskoj nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora, raspisao je Županijski sud u Osijeku. Tjeralica za Mamićem objavljena je i na stranicama MUP-a RH gdje se navodi kako ga traže zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Za područje Europske unije izdan je europski uhidbeni nalog.

Zdravko Mamić je zajedno s još trojicom osoba proglašen krivim te je nepravomoćno osuđen na 6 godina i šest mjeseci zatvora zbog toga što je oštetio Dinamo i hrvatski proračun.

Mamić je dan uoči izricanja presude otišao u Međugorje.

Bosanskohercegovački ured Interpola jučer je objavio da je primio zahtjev Republike Hrvatske za privođenje Dinamova dužnosnika Zdravka Mamića, po tjeralici koju su raspisale vlasti Republike Hrvatske.

Bošnjaković: Procedura izručenja Mamića ide svojim tijekom

Procedura oko izručenja Zdravka Mamića je u tijeku, a konačnu odluku o tome hoće li se ona ostvariti donijet će sud Bosne i Hercegovine, rekao je u četvrtak ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković nakon neformalnog susreta s kolegom iz BiH Josipom Grubešom.

"Mi se danas nismo susreli isključivo radi predmeta koji javnost najviše zanima, a to je izručenje Zdravka Mamića, ali ono definitivno potpada pod ovaj sporazum", istaknuo je hrvatski ministar.

Naglasio je kako ta procedura ide svojim tijekom i kako je Bosna i Hercegovina zaprimila tjeralicu.

"Nakon što ministarstvo pravosuđa primi svu dokumentaciju suda mi ćemo postaviti zahtjev za izručenjem koji ćemo poslati ministarstvu pravosuđa BiH, a nakon toga odluku o izručenju ili neizručenju donosi sud BiH, a mi kao ministarstva tu nemamo ingerencija", zaključio je Bošnjaković.

Istaknuo je kako ni on ni njegov kolega nisu zadovoljni kako taj sporazum "funkcionira, odnosno ne funkcionira", no da je on vrlo bitan jer je suradnja svih država u okruženju važna pošto je riječ o kaznenim djelima organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca, područjima u kojima treba zajednički djelovati.