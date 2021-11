Međimurska županija u protekla 24 sata ima 349 novozaraženih koronavirusom, a umrla je jedna osoba, dok je udio pozitivnih među testiranima 55,6 posto, priopćili su u četvrtak iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 600 uzoraka te su evidentirana 334 pozitivna nalaza na SARS-CoV-2, što je 55,6 posto od broja testiranih. Iz drugih županija prijavljeno je 15 pozitivnih slučaja kod osoba s prebivalištem ili boravištem u Međimurskoj županiji.

U protekla 24 sata oporavilo se 137 osoba, pa je ukupno u Međimurskoj županiji danas 1858 covid-19 pozitivnih osoba.

Od početka pandemije do danas su u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeta 79.173 uzorka.

U Županijskoj bolnici Čakovec na liječenju su 72 pacijenta pozitivna na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirano je devet pacijenata, toliko je i otpušteno, a dva pacijenta su na invazivnoj respiraciji. Umrla je jedna 63-godišnja žena.

Iz međimurskog Stožera civilne zaštite podsjećaju da se građani mogu cijepiti svakim radnim danom od 9 do 13 sati u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije te od 13 do 18 sati u trijaži Županijske bolnice Čakovec.

U subotu, 13. studenoga, masovno cijepljenje provodit će se u školskoj sportskoj dvorani u Prelogu, od 9 do 13,30 sati. Na cijepljenje se dolazi bez prethodne najave, a cijepi se prvom, drugom i trećom dozom svim dostupnim cjepivima.

Cijepljenje se provodi i u Ljekarni Kotoriba, u srijedu, 17. studenoga, od 12 do 17 sati uz prethodnu najavu na broj 040/682-750, kao i u Ljekarni Štrigova, u utorak, 16. studenoga, od 12 do 17 sati te u utorak,23. studenoga, od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu na broj 040/851-006, naveli su iz županijskog Stožera.