Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata obrađeno je 137 uzoraka, od čega je evidentirano 56 pozitivnih nalaza na SARS-CoV-2, što je 40,8% od broja testiranih. Tijekom vikenda brzim antigenskim testovima testirano je 508 osoba te je evidentirano 14 pozitivnih nalaza.

U protekla 24 sata oporavilo se 88 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji na današnji dan je 779. Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzeto 75 166 uzoraka, ne računajući testiranja naših građana u drugim ustanovama unutar i izvan Međimurske županije.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 47 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitalizirano je 7 pacijenata, otpuštena su 2 pacijenta, 3 pacijenta su na invazivnoj respiraciji, nema preminulih osoba.

Građani se mogu cijepiti svakim radnim danom od 9 do 13 sati u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije, od 13 do 18 sati u trijaži Županijske bolnice Čakovec i svake treće subote u mjesecu u trijaži Županijske bolnice Čakovec od 9 do 12 sati.

Cijepljenje se odvija i u Ljekarni Kotoriba 4., 8. i 17. studenoga od 12 do 17 sati uz prethodnu najavu na broj 040/682-750, kao i u Ljekarni Štrigova 16. studenoga od 12 do 17 sati te 23. studenoga od 12 do 15 sati uz prethodnu najavu na broj 040/851-006.

Stožer Civilne zaštite Međimurske županije apelira na građane na nošenje maski na mjestima gdje se okuplja više ljudi, kao i na korištenje maski na grobljima u narednim danima.