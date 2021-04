Saborska se opozicija sastala u srijedu ujutro i uskoro će pokrenuti, kako najavljuje, opoziv ministra Vilija Beroša. Inicijativa za to stiže iz SDP-a koji može i sam prikupiti dovoljno potpisa za zahtjev za opoziv, najmanje 31, ali u postupak ipak neće ići sam.

- Čovjek koji je u svome mandatu dopustio da se ne isporuče lijekovi, čovjek koji se povezuje s raznim malverzacijama - takav čovjek mora otići - poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin iz sabornice. Nakon sastanka opozicije izjavio je kako će postupak opoziva pokrenuti “uskoro” i da će Berošu dati priliku da sam ode.

- Dat ćemo mu vremena da razmisli o svemu što se događalo u zdravstvenom sustavu i je li potrebno da i dalje ostane ministar. Za nas je u oporbi stvar jasna - rekao je Grbin. Neovisni zastupnik Milan Vrkljan je naglasio kako je dug zdravstva unatrag deset mjeseci porastao s 10 na 15 milijardi kuna. Iz Vlade poručuju kako je Beroš siguran i da tema njene rekonstrukcije ne postoji. Premijer Andrej Plenković poručuje da će, ako opoziv bude pokrenut, braniti Beroša, iako je prije samo koji dan zaiskrilo među njima. Nakon što je na saborskom odboru ministar Zdravko Marić okrznuo Beroša izjavom kako su troškovi zdravstva sve veći, a liječenja je zbog pandemije manje, Beroš se pokušao “izvući” na premijera, rekavši kako se reformu zdravstva stopira zbog nadolazećih lokalnih izbora.

Premijer je nakon toga Beroša preko medija pozvao da prijedlog reforme, ako može, Vladi predoči odmah na idućoj sjednici, da bi sad stišao svoju ljutnju i poručivao kako Beroš u Vladi ostaje. U kuloarima se priča da je s Berošem već dogovoreno da zapravo ode sam, čim mu se nađe zamjena. Elegantno rješenje, no pitanje je tko će sjesti u vruću stolicu. I hoće li se smjena dogoditi prije ili poslije lokalnih izbora 16. svibnja. Beroš, osim toga, ne bi bio prvi ministar kojeg je njegova Vlada branila od opoziva, da bi onda, kad se bura smiri, ipak bio smijenjen. On je izjavio jučer kako ga ne zanima zadržavanje ministarske fotelje pod svaku cijenu, no da se problemi u zdravstvu ne rješavaju odlascima ministara. “Imam problem s neutemeljenim optužbama i insinuacijama koje su se baš zgodno intenzivirale upravo uoči lokalnih izbora”, napisao je Beroš na Facebooku. Kako se neslužbeno može čuti od upućenih izvora, u utorak poslijepodne svi su ravnatelji uprava u ministarstvu i državni tajnici dobili naputak da pismeno ministru daju podršku.

U ministarsku je fotelju Beroš sjeo u siječnju 2020., s pandemijom pred vratima, koja je do danas pojela golemi dio zdravstvenog budžeta, sustav okrenula naglavačke i čije troškove zdravstvo jako dugo neće moći nadoknaditi. Beroša, ako ostane provesti reformu, ili njegova nasljednika, nema sumnje, čeka vrući krumpir - poskupljenje zdravstvenog osiguranja i/ili odluka Vlade da se ide u dizanje trošarina na druge, štetne proizvode.

Prethodno je, dvije godine, Beroš bio pomoćnik ministra zdravstva Milana Kujundžića. U ministarstvo na zagrebački Ksaver došao je s mjesta pročelnika Zavoda za endokranijalnu kirurgiju i kirurgiju dječje dobi bolnice Sestara milosrdnica, specijalist je neurokirurgije, primarijus, profesor. Lijepu liječničku i znanstvenu karijeru zamijenio je ministarskom pozicijom, a sad i naslovnicama novina. Afere su se počele nizati jedna za drugom i Beroš je, može se čuti od njegovih suradnika, jako nesretan što puni novinske stupce. Moguće da zbog njegovih naslovnica već nekoliko dana nema ni “presica” Stožera. Ministar može svašta izdržati, kažu nam njegovi, ali kad ga se proziva za nezakonitost, to teško podnosi. Beroš-odlikaš voli da je sve tip-top pa je na početku pandemije angažirao i prijatelja iz PR svijeta, Drenislava Žekića, da ga “ispegla” za javne nastupe - od tuda i ona čuvena njegova “hvala vam na tom pitanju”. Ispostavilo se, međutim, da je usluga ipak i plaćana.