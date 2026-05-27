U napadima na Libanon ubijena je 31 osoba: Netanyahu: 'Još toga dolazi, probijamo teritoriji'

UAE ZADOVOLJNI REAKCIJOM UN-A

Ujedinjeni Arapski Emirati pozdravili su priopćenje Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda koje je izrazilo 'ozbiljnu zabrinutost' zbog napada dronom na nuklearnu elektranu Barakah 17. svibnja.

Misija UAE-a pri UN-u objavila je kako je Vijeće sigurnosti poslalo jasnu poruku o potrebi hitnog zaustavljanja napada na civile i ključnu infrastrukturu.

- Vijeće je nastupilo jedinstveno: mora doći do trenutačnog i trajnog prekida svih napada na civile i civilnu infrastrukturu u UAE-u, uključujući napade i prijetnje napadima na mirnodopska nuklearna postrojenja - objavila je misija UAE-a na društvenoj mreži X.

Predstavnici Emirata poručili su i da odgovorni za napad moraju snositi posljedice.

U objavi su zatražili da se na odgovornost pozovu svi koji stoje iza, kako su naveli, 'čina agresije', uključujući i skupine koje djeluju preko posredničkih mreža.

Nakon napada dronovima ministarstvo vanjskih poslova UAE-a prethodno je pozvalo Irak da spriječi neprijateljske aktivnosti koje dolaze s njegova teritorija.