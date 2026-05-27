U utorak je SAD pokrenuo nove napade na Iran unatoč duže primirju i pokušaju pregovora, za koje tvrde da 'dobro napreduju'. Nakon napada na Iran, Izrael je ponovno pokrenuo i napade na Libanon: Tražili su hitne evakuacije.
U napadima na Libanon ubijena je 31 osoba: Netanyahu: 'Još toga dolazi, probijamo teritoriji'
Ujedinjeni Arapski Emirati pozdravili su priopćenje Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda koje je izrazilo 'ozbiljnu zabrinutost' zbog napada dronom na nuklearnu elektranu Barakah 17. svibnja.
Misija UAE-a pri UN-u objavila je kako je Vijeće sigurnosti poslalo jasnu poruku o potrebi hitnog zaustavljanja napada na civile i ključnu infrastrukturu.
- Vijeće je nastupilo jedinstveno: mora doći do trenutačnog i trajnog prekida svih napada na civile i civilnu infrastrukturu u UAE-u, uključujući napade i prijetnje napadima na mirnodopska nuklearna postrojenja - objavila je misija UAE-a na društvenoj mreži X.
Predstavnici Emirata poručili su i da odgovorni za napad moraju snositi posljedice.
U objavi su zatražili da se na odgovornost pozovu svi koji stoje iza, kako su naveli, 'čina agresije', uključujući i skupine koje djeluju preko posredničkih mreža.
Nakon napada dronovima ministarstvo vanjskih poslova UAE-a prethodno je pozvalo Irak da spriječi neprijateljske aktivnosti koje dolaze s njegova teritorija.
Cory Booker oštro je kritizirao pristup američkog predsjednika Donald Trump prema Iranu, poručivši da je aktualna strategija Washington dovela u lošiju poziciju nego prije početka sukoba.
U razgovoru za američke medije Booker je rekao da je Trumpova politika prema Teheranu doživjela potpuni neuspjeh.
- Zato je ovaj rat pogrešan. Doveo nas je u goru situaciju nego što je bila ranije. Režim je postao ekstremniji, a Hormuški tjesnac sada im služi kao sredstvo pritiska - rekao je Booker.
Demokratski senator smatra da je Iran uspio iskoristiti situaciju i staviti SAD u vrlo nezgodan položaj.
- Ova slaba država dovela je Ameriku u pat poziciju, a Donald Trump ispada budala jer nas je uopće uvukao u sve ovo - izjavio je Booker.
Benjamin Netanyahu objavio je da izraelska vojska dodatno pojačava operacije u Libanonu te da se izraelske snage nalaze duboko na teritoriju te zemlje.
Prema njegovim riječima, velik broj vojnika trenutno djeluje na terenu i preuzima kontrolu nad strateški važnim područjima.
Netanyahu se oglasio u trenutku kada su novi izraelski napadi na jug Libanona, prema dostupnim podacima, odnijeli 31 život, dok je još 40 ljudi ozlijeđeno.
U opširnoj objavi na društvenim mrežama izraelski premijer poručio je da vojska nastavlja širiti sigurnosnu zonu unutar Libanona.
- Velike izraelske snage djeluju duboko na libanonskom teritoriju, zauzimaju i kontroliraju područja te učvršćuju sigurnosnu zonu - naveo je Netanyahu.
Dodao je i da je tijekom razdoblja primirja, koje su sredinom travnja posredovale Sjedinjene Američke Države, izraelska vojska ubila stotine pripadnika Hezbollaha.
Netanyahu tvrdi da Izrael vodi veliku operaciju usmjerenu protiv Hezbollahovih bespilotnih letjelica koje posljednjih mjeseci predstavljaju sve veći problem izraelskoj obrani.
Prema njegovim riječima, Hezbollah koristi FPV dronove koji se navode putem optičkog kabela te su se pokazali vrlo opasnima za izraelske snage.
Izraelski premijer upozorio je da borbe neće stati.
- Protiv Hezbollaha ne prestajemo ratovati ni na trenutak, a slijedi još akcija sve dok ne osiguramo potpunu sigurnost izraelskih građana - poručio je Netanyahu.
Izrael je u utorak priopćio da je "izveo napad" na novog vođu vojnog krila Hamasa u Pojasu Gaze, Mohammeda Odeha, ne navodeći pritom je li dužnosnik pogođen.
U zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz opisali su Odeha kao "jednog od arhitekata masakra 7. listopada".
"Odeh je bio odgovoran za ubojstva, otmice i ranjavanje brojnih izraelskih građana i vojnika IDF-a”, napisali su.
Iz Pojasa Gaze nije bilo izvješća o napadu na Odeha. Međutim, medicinski izvori izvijestili su da je jedna žena poginula u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi.
Također je prijavljeno da je nekoliko drugih osoba ozlijeđeno. I dalje nije poznato je li taj zračni napad bio usmjeren upravo na Odeha.
Podsjetimo, Izrael je nedavno potvrdio i smrt bivšeg vojnog zapovjednika Hamasa Izza ad-Dina al-Haddada u zračnom napadu.
Prema navodima izraelske vojske, Odeh je preuzeo vodstvo vojnog krila islamističke skupine ubrzo nakon smrti al-Haddada, iako Hamas to nije službeno potvrdio.
Netanyahu i Katz upozorili su da će Izrael nastaviti progoniti sve koji su sudjelovali u napadu pod vodstvom Hamasa u listopadu 2023., u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi i koji je potaknuo Izrael na pokretanje ofenzive u Gazi.
"Prije ili kasnije, Izrael će ih sve pronaći", poručili su.
Primirje je službeno na snazi od listopada 2025. u ratu između Izraela i Hamasa, no obje strane međusobno se optužuju za kršenje sporazuma.