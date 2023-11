U nekoj normalnoj državi Grlić Radman snosio bi sankcije zbog nasrtaja na njemačku kolegicu

"To je jedan ljudski pristup kolegici", objasnio je ministar Gordan Grlić Radman svoj propali pokušaj uvaljivanja poljupca njemačkoj šefici diplomacije Annaleni Baerbock.

Znači li to onda da je njezino okretanje glave u trenutku kad su ministrove usne krenule prema njezinima bio "neljudski potez"?

Zar je sad njemačka ministrica vanjskih poslova ispala nepristojna, hladna i okrutna prema "srdačnom i ljudskom pristupu" Grlića Radmana na službenom photo sessionu na konferenciji u Berlinu?

Nije valjda da Gordan Grlić Radman želi sebe predstaviti kao žrtvu?

Recimo, u nekakvom mačističkom okruženju, u zadimljenoj birtiji punoj polupijanih krkana, Grliću Radmanu rugali bi se da je ispao šonjo. Krenuo je poljubiti ženu, i to ravno u usta, a ona je u zadnji tren okrenula glavu. O sramote!

Nediplomatski mačizam

No u današnjem svijetu ovaj incident Plenkovićeva šefa diplomacije, još jedan u nizu gafova i promašaja (pa i promašaja ministričinih usana), značajan je, pa i znakovit, iz više razloga.

U prvom redu, radi se o nediplomatskom ponašanju na službenom događaju, s ministrima vanjskih poslova, pred kamerama, na konferenciji, u formalnom okruženju.

No više od svega, hrvatski ministar ispao je nasilnik koji je ženi prilikom pozdrava želio silom uvaliti poljubac. I to, sudeći po snimci koja se vrtila jučer, ne ciljajući baš njezin obraz. U današnjem svijetu to se može protumačiti kao atak, kao poljubac bez pristanka, i to u eri posebne osjetljivosti na položaj i neovisnost žene.

Scena je bila sramotna za Grlića Radmana ne zato što ga je ministrica Baerbock odbila, nego zato što je on na nju nasrnuo.

Ne ljubi kolege

Dobro, ministar koji se hvalio da je s Putinovim šefom diplomacije čitao njegovu poeziju, možda misli da je diplomacija idealna pozornica za ovakvo intimiziranje. Kao što je jučer objasnio u nastavku svoje izjave kako je to "jedan srdačan ljudski pristup - kolegici... i kolegi".

Samo, snimka nije ulovila Gordan Grlića Radmana kako cilja prema usnama niti jednog drugog kolege. A činjenica da je krenuo prema ministrici sebi slijeva, sugerira kako je mislio da mu je dozvoljena čak i takva vrsta srdačnosti i zbližavanja.

Ova snimka, dakle, nema ulogu samo u sprdanju Grlića Radmana, nego i u educiranju javnosti o tome da žene nisu više objekti muškog intimiziranja. Nisu obavezne dozvoliti svakom muškarcu da joj pokuša uvaliti poljubac, kakav ne bi uvalio kolegi zdesna, ni kolegi iza sebe, ni vlastitom šefu u Vladi, ni najboljem pajdašu na roštilju, ni krkanu u zadimljenoj birtiji.

Španjolski poučak

Nešto slično nedavno je stajalo glave predsjednika španjolskog nogometnog saveza Luisa Rubialesa nakon što je na proslavi titule svjetskih prvakinja silom poljubio španjolsku nogometašicu ravno u usta, nakon čega je izbačen iz nogometa na tri godine.

Reprezentativka nije tada stigla okrenuti glavu i izbjeći Rubialesove usnice, što je uspjelo njemačkoj ministrici.

Nažalost, Gordana Grlića Radmana neće sustići Rubialesova sudbina, čija majka je čak prijetila glađu u obranu svog sina, jer se u hrvatskom društvu, u Plenkovićevoj vladi i stranci, ovakvo ponašanje ne kvalificira kao nedopustivo i stoga vrijedno sankcija.

On će se tek boriti sa sramotom da ga je Baerbock odbila. Da je "poljubio zrak". Da ga je osramotila.

Umjesto da se konstatira kako je Grlić Radman osramotio sebe, funkciju koju obnaša, ali i državu koju predstavlja.