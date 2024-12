U neubrojivu stanju 30 puta ubo oca, na sudu kazao: Nisam kriv

Ne smatram se krivim, kazao je na Županijskom sudu u Zagrebu 26-godišnjak, kojemu sude zbog optužbi da je u u ožujku ove godine u neubrojivu stanju ubio 52-godišnjeg oca.

Mladića, kojega su na sud doveli iz Svetošimunske bolnice gdje je u istražnom zatvoru, terete da je 2. ožujka 2024. u 10.45 sati na zagrebačkom Črnomercu pokucao na vrata kuće u kojoj mu živi otac. Kad su mu otvorili vrata, prošao je kraj očeve nevjenčane supruge i nožem nasrnuo na oca zadavši mu 30-ak uboda. Djelo je počinio uslijed teške duševne bolesti paranoidne šizofrenije zbog čega nije mogao shvatiti značenje svog postupanja ni vladati svojom voljom.

Tijekom postupka sud je pročitao materijalnu dokumentaciju u spisu, među kojima su nalazi i mišljenja vještaka toksikologa, psihijatrice te sudsko-medicinske vještakinje, kao i iskaze svjedoka koji su ispitani tijekom istrage.

Svoj iskaz na sudu dala je i majka 26-godišnjaka, koja je tijekom istrage kao bliski srodnik koristila blagodat odnosno nije svjedočila.

- Neke naznake njegove bolesti počele su sa 17 godina, no tad još nisam razumjela da je to bolest nego sam mislila da je riječ o pubertetu. Prije nekih pet-šest godina prvi je puta imao jaki napad zbog kojega je hospitaliziran - u potresnom svjedočenju kazala je njegova majka.

Dodala je da je mladić inače živio kod nje, no nakon hospitalizacije prošlog ljeta otišao je kod oca.

- Prije događaja je još dvaput kratko vrijeme bio hospitaliziran, a kako je bio u radnom odnosu, otišao je po doznake kod doktorice. Nakon što ih je pokupio završio je u obližnjem kafiću. Kćer me nazvala i rekla da je od prijatelja čula da se on potukao i da ga je privela policija. Zvala sam sve postaje i otkrila da je na Črnomercu. Molila sam da ga odvedu na pregled, a oni su rekli da je već bila Hitna pomoć koja ga je pregledala i da će prenoćiti u policiji nakon čega će ga voditi sucu za prekršaje. Mislim da je policija mogla imati više sluha jer je Hitna gledala samo fizičke ozljede koje je zadobio u tučnjavi - ispričala je svjedokinja.

To se sve dešavalo, pisali su mediji, nekih 48 sati prije samog ubojstva.

- Nakon suda pustili su ga kući i ja sam bila u kontaktu s bivšim suprugom, njegovim ocem. Rekla sam mu da nije dobro i da mora na pregled, a on ga je pustio da odspava jer u pritvoru nije spavao. Tog jutra bivši mi je poslao poruku da moramo hitno vidjeti što i kako ćemo. Rekao je da je sin otišao i da ga zovem, no nije mi se javljao na mobitel. Rekao je da će ići u njegovu sobu provjeriti je li ostavio mobitel, a poslije mi javio da je sin kod kuće i da ide spavati te da je sve u redu. Bila je to njegova posljednja poruka. Nakon toga me nazvao bratić bivšeg supruga i rekao što je bilo - govorila je.

Jedan od svjedoka koji se kamionom zatekao na gradilištu u istoj ulici ispred kuće ubijenog vidio je dvije žene i muškarca koji su izgledali jako uznemireno te mladića koji je bio krvav u donjem rublju.

- Prišao je kamionu i pitao mogu li ga odvesti na Hitnu, a ja sam mu rekao da ne mogu i da je bolnica blizu. Prišao nam je i bagerist i pitao ga treba li zavoj, a on je rekao da treba. Nakon dolaska Hitne pomoći i policije, udaljio sam se kako ne bi kaminom ometao njihov rad - kazao je.

Na sljedećem ročištu dopunski će ispitati vještake. U ovakvim slučajevima, ako sud potvrdi da je bio neubrojiv kad je počinio djelo, ne može ga osuditi na zatvorsku kaznu već mu izriče obvezno liječenje.