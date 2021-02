Neuobičajeno niske temeperature i snježne padaline i u utorak u mnogim dijelovima Njemačke uzrokuju velike probleme u prometu.

Na jednoj od najvažnijih prometnica u zemlji, autocesti A2 koja povezuje istok i zapad Njemačke, vozači su u noći s ponedjeljka na utorak proveli i do 16 sati na temperaturama do -10. Autocesta je bila blokirana više sati, a oko grada Bielefelda u Vestfaliji zastoj je bio dugačak i do 70 kilometara.

Njemačke željeznice (Deutsche Bahn) i u utorak javljaju o višesatnim kašnjenjima i otkazivanju vlakova.

"Naše ekipe danonoćno čiste glavne pravce od snijega, ali promet se odvija otežano", priopćile su Njemačke željeznice.

Snijeg još uvijek pada u sjevernoj polovici Njemačke, što i dalje blokira promet na prugama između metropola Hamburg, Köln i Berlin. Njemačka meteorološka služba i za utorak najavljuje obilne padaline, posebice uz samu obalu Sjevernog i Baltičkog mora.

Zbog loših vremenskih uvjeta promet je otežan i u zračnim lukama, a neke, poput one u Dortmundu, potpuno su obustavile promet.

Ministar prometa Andreas Scheuer je pozvao građane da se najmanje do srijede suzdrže od putovanja.

"Pri ovakvim vremenskim uvjetima ne pomažu ni najbolje ralice", rekao je Scheuer.

I javni prijevoz u nekim gradovima poput Berlina nije se, ni treći dan od početka padalina, normalizirao. U utorak su dobri dijelovi gradske željeznice u Berlinu bili u stanju mirovanja.

Humanitarne organizacije su pojačale svoje aktivnosti za zaštitu beskućnika. U mnogim gradovima mjesta na kojima se okupljaju beskućnici obilaze posebna vozila u kojima se beskućnici mogu skloniti i okrijepiti.

U Frankfurtu su gradske vlasti i preko noći otvorile stanice podzemne željeznice u kojima beskućnici mogu potražiti zaštitu od hladnoće.

Porast temperature se očekuje tek krajem tjedna ali se i dalje predviđa hladno vrijeme s temperaturama oko nule.