Kad smo se spustili do podruma, čuli smo tek jedan mali ''škljoc'' i nakon toga se vrata od lifta više nisu htjela otvoriti. Sve smo probali i nije išlo. Alarm nije radio, a na mobitelu nitko od nas imao signala pa nismo mogli nazvati pomoć. Bilo nas je strah da ćemo do jutra ostati zatočeni u malom liftu bez ventilacije, priča nam to Kristijan Č. (39) iz Zagreba koji je s još osmero prijatelja u novogodišnjoj noći ostao zatočen u liftu.

Da se po dočeku može nasluti kakva će biti naredna godina, za ovih devetero prijatelja, Sandru M. (40), Slavicu M. (40), Vedrana L. (35), Romana F. (50), Karla G. (40), Trpimira G. (37), Krunoslava Ć. (48), Martinu B. (38) i Kristijana Č., 2022. bi mogla biti poprilično avanturistička. Oni su naime, prilikom povratka s novogodišnjeg druženja u stanu prijatelja Hrvoja H. (45), ostali zatočeni u starom, skučenom liftu u podrumu zgrade od 15 katova.

Sve se izdogađalo iza 3 ujutro u ''Crvenom neboderu'' u Selskoj 34 u Zagrebu, a agonija je trajala gotovo sat vremena, sve do dolaska vatrogasaca.

- Baš je bilo najgore vrijeme, kada su se svi počeli vraćati doma s dočeka, većina vjerojatno malo i pripita... Tako da vjerujem da nitko do jutra ne bi skužio da smo unutra - kaže Kristijan.

Iako danas cijelu tu situaciju prepričavaju kroz šalu i smijeh, u tim trenucima, kažu, nije im nije bilo nimalo smiješno.

- Mi smo najnormalnije ušli u lift čiji je kapacitet do 13 ljudi. Nas je bilo devetero pa nije bilo straha, nismo mogli težiti preko 1000 kilograma, iako, pošteno smo se bili najeli... - kaže Kristijan u šali pa dodaje.

- Kliknuli smo da idemo do podruma. Spuštali smo se i sve je bilo u redu, a kad smo stigli začuli smo ''škljoc'', nakon čega se vrata nisu htjela otvoriti. Lift je ''pao'' za 20-ak centimetara od uobičajenog pa je valjda to bio razlog. Iako su nam rekli kad smo izašli da ni ostali liftovi nisu radili... Ne znam u čemu je bio problem, ali olakšavajuća okolnost je bila ta što je lift zaglavio u podrumu, a ne negdje između katova - kaže.

Pokušavali su i rukama otvoriti vrata, no bezuspješno. Nitko nije uspijevao uhvatiti signal na mobitelu, a alarm u liftu se nije niti oglasio. Kažu, i da su vikali u pomoć, nitko ih ne bi čuo jer je zgrada izgrađena od armiranog betona. Tad su shvatili da je situacija postala ozbiljna.

- Najveća ironija od svega jest što je u liftu naveden broj koji se može nazvati u slučaju kvara, a kako nazvati bilo koga kada na mobitelu nema signala, pita se Slavica. Ipak, uspjela je pozvati pomoć.

- Kako sam bila najbliže izlazu, kroz maleni otvor od vrata provukla sam mobitel kako bi ulovila signal, i uspjela sam. Pojavila se jedna crtica. Tad sam nazvala 112, a zatim i vatrogasce koji su došli jako brzo i izvukli nas iz lifta. Prvo što su nam rekli kad su otvorili vrata, bilo je ''Sretna vam Nova godina'' - prisjeća se.

- Iako smo sve to okrenuli na zafrkanciju, ipak nam tad nije bilo svejedno. Meni je bila strašna ta klaustrofobija koju sam osjetio, kad si svjestan da se nalaziš u bezizlaznoj situaciji, u starom liftu u kojem nema ventilacije, a nas devetero u tako malom prostoru... Nije ugodno, ali srećom, sve je dobro prošlo - kaže Kristijan pa dodaje da je još troje njegovih prijatelja počelo iskazivati blage znakove panike, no da su ipak uspjeli ostati ''hladne glave'' do dolaska vatrogasaca.