U masovnoj grobnici na divljem deponiju između Bobote i Pačetina otkriveni su posmrtni ostaci deset ljudi.

Podsjetimo, jučer su iz Ministarstva hrvatskih branitelja izvijestili da su pronađeni posmrtni ostaci pet ljudi. Prema današnjim informacijama, taj broj je narastao na deset, a s obzirom da je dosad pretražena trećina lokaliteta nije isključeno da ovaj broj neće biti konačan.



To je 151. masovna grobnica u Hrvatskoj do sada. Grobnica je pronađena 200 metara od ceste koja spaja ova dva naselja, u blizini šumarka. Na tom mjestu je proteklih godina napravljena divlja deponija. Mjesto masovne grobnice danas je posjetio i ministar Tomo Medved zajedno s članovima obitelji koji još uvijek traže svoje nestale.

- Ljudi su na ovome mjestu neljudski zatrpani na smetlištu. Pronalazak ovih tijela daje nadu svim obiteljima da će doći do istine o svojim najmilijima. Najmanje deset obitelji će poslije identifikacije imati gdje otići i zapaliti svijeću. Tko od obitelji koji tragaju za svojim nestalima ovaj put nije imao „sreću“ ostat će im nada da će i oni uskoro pronaći posmrtne ostatke svojih najmilijih kako bi ih mogli pokopati kako dolikuje i imati gdje zapaliti svijeću - rekla je Ljiljana Alvir za Večernji List.

Među obiteljima je bila i Marija Šestan koja već 30 godina traga za nestalim sinom Tomislavom koji je bio vukovarski branitelj. Kazala je kako je do sada prošla kroz razna mjesta gdje su ekshumirani posmrtni ostaci, ali i da njen sin do sada nije pronađen.

- Strašno je kada dođete na ovako mjesto, vidite sve to blato, kišu, tu jamu s posmrtnim ostacima ubijenih ljudi. Nadam se kako ću ovaj put i imati, nazovi to, srećom da pronađen gdje su posmrtni ostaci moga sina. Mogu samo moliti, ne zahtijevati, da oni koji imaju nekakve informacije o nestalima to i kažu, da im omekša srce kako bi znali gdje da se kopa - rekla je Šestan za Večernji.

Serijal Nestali možete pronaći OVDJE: