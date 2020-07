U Otvorenom se svađali čija je nadležnost otvaranje ustave

<p>U večerašnjoj emisiji Otvoreno vodila se žestoka rasprava oko nove elementarne nepogode koja je pogodila Zagreb, a to je poplava u petak navečer, te nova u nedjelju navečer. Emisiju je obilježilo prepucavanje Marina Galijota, direktora zagrebačke Vodoopskrbe i odvodnje i Zorana Čavlovića iz Hrvatskih voda. Naime, obojica su prebacivala odgovornost čija je dužnost bila otvoriti zatvorenu ustavu kanala Kuniščak, koju su na kraju stanovnici Trnja otvorili sami i to tako što su provalili u ustavu i digli branu.</p><p>Galijot tvrdi da je obilazak te ustave dužnost Hrvatskih voda, dok je Čavlović tvrdio suprotno. </p><p>Među gostima bio je Domagoj Vorberger, stanovnik Trnja koji je bio među stanovnicima koji su bili prisiljeni provaliti u ustavu i koji je ispričao kako je to sve skupa izgledalo. Potom je s Čavlovićem ušao u raspravu oko ustave, kada je Čavlović rekao da su mogli poginuti kad su provalili i dodao da nema sustava koji je mogao progutati toliku količinu vode. </p><p>Na pitanje kako je moguće da ljudi moraju provaljivati u ustave Hrvatskih voda, Čavlović je rekao kako za to nema potrebe zato što te ustave nisu za odvodnju fekalnih voda u Savu.</p><p>- Na ovom mjestu je mješoviti sustav kanalizacije i njime upravljaju jedinice lokalne samouprave, rekao je i dodao kako je DHMZ dao svoju prognozu u petak i dao crveni alarma za središnju Hrvatsku i zagrebačku regiju. Hrvatske vode su dale svoju prognozu i poslale je na 180 adresa, na sve sudionike obrane od poplava.</p><p>- Ustava o kojoj govori gospodin Vorberger je bila zatvorena upravo zbog prognoze da ne bi Sava „ušla” i poplavila, te je pojasnio kako je funkcija ustava da spriječe vodu ulazak vode koja može ući u ovaj sustav.</p><p>Rekao je kako se radi o mješovitom sustavu kanalizacije gdje voda ne ide u Savu već prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba.</p><p>Čavlović je naglasio kako je ova oborina koja je pala u 3 sata, bila veća je veća od srednje mjesečne oborine koja je pala u zadnjih 50 godina, a po nekim analizama to je 100 godišnji povratni period.</p><p>- Bila je najava i ne postoji sustav kanalizacije koji takvu količinu vode može „progutati”, rekao je i dodao kako je ova sva voda trebala ići na uređaj za pročišćavanje voda.</p><p>Galijot je na pitanje što se događa nakon naglog rasta oborinskih voda koje odlaze u kanalizaciju i zašto one moraju ići na uređaj za pročišćavanje voda, a ne direktno u Savu kako ljudima ne bi poplavile kuće te zašto je Ilica poplavljena, odgovorio.</p><p>- Desilo se to da je u 4 sata došlo na području Zagreba do oborina od gotovo 80 litara po metru kvadratnom. Računajući slivnu površinu koja seže od vrha Medvednice pa sve do Save na jugu, radi se o ogromnoj površini koja je prihvatila oborinsku vodu i u konačnici ta je voda završila u javnom sustavu odvodnje mješovitog tipa koji se nalazi sjeverno od Save i to je naša odgovornost, naglasio je Galijot</p>