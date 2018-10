U pet godina nazvao hitnu čak 314 puta. Sad je u zatvoru

Jedan britanski penzioner dobrog zdravstvenog stanja u pet je godina pozvao hitnu pomoć ukupno 314 puta te napravio 50.000 funti nepotrebnog troška službi hitne pomoći, javlja Daily Mail.

Hitna je Johna Harveyja (73) čak su 149 puta odvela u bolnicu, no čovjeku ni jednom nije trebala nikakva medicinska pomoć. Nakon što je sud čuo da je Harvey išao toliko daleko da je nagovorio i potpune strance da za njega zovu hitnu, osudio ga je na 20 mjeseci zatvora.

Tužiteljica Helen Randall rekla je sudu da je Harvey, s osušenom krvi na licu, na ulici prišao dvojici nepoznatih ljudi. Obojica su nazvali hitnu pomoć jer im se učinilo da je starac ozbiljno bolestan.



