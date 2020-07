U petak podaci o osobama u samoizolaciji koje žele glasovati

<p> Za Đakovo, žarište zaraze koronavirusom, kao i za druge gradove u kojima su zabilježeni slučajevi zaraze, u petak bi se trebali znati podaci o osobama u samoizolaciji koje žele glasovati, a onda organizirati samo glasovanje.</p><p>"Zasad za Đakovo, kao i za druge gradove, čekamo podatke o osobama u samoizolaciji, a koje žele glasati. U petak ujutro ćemo znati podatke i onda organizirati“, odgovorili su iz Državnog izbornog povjerenstva (DIP) na Hinin upit kako će izgledati izborna nedjelja u Đakovu.</p><p>"Imamo par scenarija – čekamo petak. Treba tu planirati i one koji se ne jave do četvrtka, nego se jave u petak ili subotu…, ne samo u Đakovu“, napomenuo je glasnogovornik i član DIP-a Slaven Hojski.</p><p>DIP je, naime, pozvao birače u samoizolaciji koji žele glasovati da se do četvrtka jave nadležnom općinskom ili gradskom izbornom povjerenstvu i zatraže da im se omogući glasovanje.</p><p>Za glasovanje osoba u samoizolaciji vrijede pravila kakva vrijede i za glasovanje nepismenih, nepokretnih, slijepih ili osoba s invaliditetom, žele li glasovati moraju obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije izborne nedjelje.</p><p>Iz DIP-a poručuju da će se na 38 biračkih mjesta (36 redovnih i dva posebna) u Đakovu u nedjelju primjenjivati iste mjere zaštite od zaraze koronavirusom kao i u drugim mjestima, neće, dakle, biti strože.</p><p>To znači da će birači u samoizolaciji glasovati ispred ulaza stana ili kuće i pritom obavezno nositi masku za nos i usta. Ukoliko ne budu mogli izaći iz stana ili kuće, član biračkog odbora ući će u objekt s navlakama na cipelama.</p><p>Članovi biračkog odbora obavezno će nositi maske i rukavice te dezinficijens kojim će prije i poslije svake posjete biraču dezinficirati rukavice. Nakon 10 posjeta biračima, dezinficirat će i skinuti rukavice te ih odložiti u vrećicu koju moraju nositi sa sobom.</p><p>Prema uputama DIP-a, sva biračka mjesta morati će se oprati i dezinficirati, svi članovi biračkih odbora morat će u nedjelju nositi maske, a preporuka je i da imaju rukavice. Rukavice će biti obvezne samo za članove biračkog odbora koji identificiraju birače, odnosno one koji primaju osobne iskaznice, te za one koje imaju neka oštećenja na koži.</p><p>Na ulazima u biračko mjesto morat će se osigurati dezinficijensi uz kontrolu nanošenja, glasačke kutije i paravani biti će na razmaku od 1,5 metra, a taj razmak vrijedit će i za članove biračkog odbora.</p>