U Plenkovićevom infantilnom napadu na korumpiranu oporbu može se čuti i prizvuk prijetnje

"Sad vidite kako je to".

Andrej Plenković probudio je dijete u sebi i odlučio na sve optužbe oporbe uzvraćati na isti način.

"Od sada će svaka rečenica svih nas počinjati s korumpirani SDP, Možemo, Most. Da čuju kako njima u ušima zvuče ti epiteti koje vrlo bezobrazno i neopravdano koriste protiv nas", ispalio je jučer predsjednik HDZ-a, kao da je prošao tečaj dječje psihologije na kojem se mališane uči da nije lijepo vrijeđati prijatelje.

Pa neka sad zločesta oporba vidi kako je to kad se njih naziva korumpiranima.

Neka zlonamjerna oporba vidi kako je to kad se njih optužuje da žele "porobiti institucije".

Tko je porobio institucije

"Imate retoriku koruptivnog SDP-a, koruptivnog Mosta, koruptivnog Možemo, koji rigaju vatru, uvrede, negativizam, divljaštvo u postizbornom vremenu na HDZ", kazao je Plenković, pa dodao kako je ljevica korumpirana, "jer da nije korumpirana ne bi se toliko borila i željela pobijediti kako bi porobila institucije". "Sad ćemo hrvatskom narodu razjašnjavati temeljito, ako treba i godinama, tko je korumpiran, a tko nije".

Je li to bilo obećanje ili prijetnja?

Treba li ove Plenkovićeve riječi doživjeti ozbiljno ili odbaciti s podsmijehom?

A tko je jedini osuđen

Jer, samo jedna hrvatska politička stranka ima pravomoćnu sudsku presudu za korupciju, i to baš Plenkovićeva. I upravo Plenkovićeva stranka ima najviše optuženih i uhićenih ministara, kao i osuđenog bivšeg predsjednika stranke i Vlade. A kompletna oporba upravo je na platformi korupcije vodila kampanju, i to za rušenje nikog drugog nego baš HDZ-a.

Zašto Plenković nije u upravo završenoj predizbornoj kampanji optuživao oporbu za korupciju? Zašto to čini sad kad je pred formiranjem Vlade?

Pomalo infantilno djelovala je njegova izjava kako će on sad nazivati oporbene stranke korumpiranima, "pa neka vide kako je to". Da na vlastitoj koži osjete težinu svojih optužbi na račun HDZ-a. Nije pritom imao za to neke argumente, ali u ovakvoj vrsti polemike oni su doista sporedni. To je razina koškanja u dječjem pješčaniku. "Ti si glup. Ne, ti si glup."

U ozbiljnijoj raspravi, međutim, to se može nazvati projiciranjem.

Što kažeš, to i jesi

Plenković projicira na oporbu sve ono njegova stranka radi, ono što je on napravio ili želi napraviti: korupcija nije samo HDZ, nego i oporba, a oporba želi porobiti institucije koje je Plenković u protekla dva mandata već porobio, od Povjerenstva za sukob interesa pa sve do Državnog odvjetništva.

Dok Uredu europskog tužitelja želi oduzeti ovlasti.

Plenković optužuje oporbu da želi smijeniti Ivana Turudića kako bi se spasila od njegovih istraga i zaštitila vlastitu korupciju, kao da se njega nije optuživalo da imenovanjem Turudića želio zaštititi HDZ i svoju Vladu od daljnjih istraga.

"Žele porobiti institucije progona, to je jasno kao dan", kaže Plenković. "Jedini interes na izborima bio im je porobiti institucije koje su u našem mandatu neovisne, jer da nisu neovisne, ne bi bilo visokoprofilnog slučaja u borbi protiv korupcije".

Poput, recimo, onog Gabrijele Žalac koji je trulio u ladici.

Prizvuk prijetnje

No iza toga krije se i prizvuk prijetnje: Turudić je imenovan ne samo kako bi zaštitio HDZ, već i kako bi krenuo na oporbene stranke, na SDP, na Most i Možemo! koje su - kako kaže Plenković - "korumpirane". Tako će sada izgledati HDZ-ova borba protiv korupcije, u trećem mandatu počet će "uvjeravati narod" da je upravo oporba ta koja je korumpirana.

A to ne zvuči samo kao dječje koškanje, nego i kao prijetnja odmazdom.

Plenković će koristiti institucije koje je porobio - a nitko ne može reći da institucije nisu pod kontrolom HDZ-a i pritom zadržati ozbiljan izraz lica - kako bi se obračunavao s političkim protivnicima, odnosno s njihovom "korupcijom".

I opet, zašto Plenković o tome nije govorio u kampanji? Zašto je bio jedini koji se u kampanji nije borio protiv korupcije? Makar oporbene?

Možda zato što je korupciju čuvao kao temu za postizborno šamaranje?

Treća nesreća

Upravo zbog ovakvih poruka, ali i mnogih drugih, treći mandat na vlasti za ovakvu stranku kao što je HDZ može biti poguban. Sa svakim novim mandatom i svake nove četiri godine na vlasti HDZ se sve više bahatio, sve snažnije cementirao svoju samovolju, sve dublje puštao pipke svoje vladavine, sve odlučnije pokoravao institucije svojoj volji.

A sada se nalazi pred trećim mandatom u kojem javno prijeti "korumpiranoj oporbi".

Jer, ako su - kako kaže Plenković - korumpirani svi, onda nije korumpiran nitko.

Osim, jasno, onoga tko je pravomoćno osuđen i čiji ljudi su optuženi za korupciju.