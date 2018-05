U plićak došla tuna od 230 kg: 'Svašta sam prošao, ali ovo...'

Nešto se veliko zaletjelo za ribom u plitko, isprva smo mislili da je gof od 50-ak kila. Ali bila je to ogromna tuna! Uletjela je između obale i pontona u Bibinjama, valjda su je silni murinzi izludili, jer se našla na dubini od samo jednog metra. A grdosija od 230 kilograma bila je duga 2,20 metara! Svašta sam u životu prošao na moru, lovio tune, bio i pomorski policajac, ribario i po oceanu, ali ovo čudo još nisam vidio - kazao nam je Marin Šimunić iz Bibinja kraj Zadra.

On i sumještanin Ante Sikirić dokrajčili su morsku neman i izvukli je na obalu. Borba je trajala puna dva sata, a tunu su potom razrezali i podijelili mještanima. U utorak predvečer, u Bibinjama feštalo se uz nekoliko skupnih gradelada, a brojne bibinjske obitelji imale su riblju večeru.

No, borba poput one iz knjige "Starac i more" trajala je puna dva sata. Umjesto starca s morskim su se čudovištem borili bibinjski mladići.

- Prvi ju je ugledao Ante Sikirić oko 16 sati jučer. Zaletio se s obale ostima i pogodio je u leđnu peraju. Povukla je i njega i novčanik mu i mobitel u more! Drveni dio ostiju je pukao, a ostatak je ostao zaboden u nju. Nestala je na 20 minuta, onako umorna i pojavila se na dubini dva-tri metra. Vidjela se samo mutna sjena, ali je bila ogromna. Prijateljo Gačo i Frane Šimunić veslali su do nje, Gačo ju je gađao na toj dubini i pogodio sa čamca, ali ne znam jesu se osti zabile u nju ili samo skliznule. Pritajila se na pola sata, a kad se približila obali, dečki su skakali na nju s obale, ne znajući još da se radi o čudovištu težem od 200 kila. Tada samo Ante i ja ušli u kaić od četiri metra. Pogodili smo je ostima i vezali za čamac, a ona nas je vukla prema dubini. Već sam lovio tune pa sam znao da je treba izmoriti inače nemamo šanse. Gađali smo je ostima i vukli prema obali te na koncu vezali uz rivu. Tek tada smo se svi zapanjili vidjevši kakva je to morska neman! Neki mještani su htjeli kupiti po komad, razmišljali smo da je prodamo i novac damo u humanitarne svrhe, ali na koncu smo zaključili da se Bog sjetio Bibinjaca i poslao im tunu u plićak. Pa smo je profesionalno rasjekli jer dva dečka, Hrvoje i Vice, to znaju, te razdijelili mještanima tko je i koliko htio. Bilo je nezaboravno - ispričao nam je Marin Šimunić.