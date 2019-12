U podrumu vrtića držala djecu: Bili u prljavim pelenama i žedni

Vlasnica dječjeg vrtića iz Colorada uhićena je ovog tjedna, mjesec dana nakon što su vlasti otkrile da je držala 26 predškolaca iza lažnog zida u tom istom vrtiću.

Carla Faith (58) uhićena je u ponedjeljak zbog sumnje na zlostavljanje djece bez ozljeđivanja i pokušaj utjecanja na javnog službenika, priopćile su vlasti, piše Daily Mail.

Troje njenih zaposlenika - Katelynne Nelson (31), Christina Swauger (35) i Valerie Fresquez (24) uhićeni su pod sličnim optužbama.

Policija kaže da su sva pronađena djeca mlađa od dvije godine, a da su u podrumu nađena zajedno s dvoje odraslih.

