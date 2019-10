U Poreču ludovali genijalnim vozilima domaće proizvodnje

Iako nije bilo toliko napeto kao u Zagrebu, jer porečka dionica staze bila je znatno manja i kraća, smijeha i veselja nije nedostajalo.

Nažalost, organizatori nisu ispunili obećano, je utrka pod nazivom „Rotor survivor” trebala se održati između dva kružna toka ispred dvorane, no to nije umanjilo atraktivnost samoga događaja. Vozače pogonjene čistom hrabrošću bodrilo je više stotina gledatelja, a oni se pak spuštali od vrha parkirališta dvorane prema podnožju do glavne prometnice. Nažalost zbog skraćene dionice bila je postavljena samo jedna odskočna rampa i dvije prepreke, pa atraktivnih skokova, padova ili izlijetanja kao u metropoli, u Poreču za vozače nije bilo.

Suci su dakako imali težak zadatak ocijeniti najbolje, jer ekipe su sve bile fenomenalne. No, pobjednik se mora odabrati, pa je tako prvo mjesto osvojio Jack Ganges, drugo pripalo ekipi Brum Brum, a treće Mosquito Molestersu.

Nepotrebno je i spominjati kako su ludu utrku pridošli snimali svim mogućim tehničkim sredstvima današnjice, ludo se zabavili, a zatim te iste snimke slali preko društvenih mreža, kako bi i ostali koji nisu tu se zatekli, vidjeli što su propustili.