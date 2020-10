U potresima u Turskoj dosad je poginulo više od 90.000 ljudi: 'Zgrade su nepravilne i loše..'

<p>Tursku je u petak u popodnevnim satima pogodio potres od 7 Richtera. Snimke urušenih zgrada i uplakanih građana munjevito su obišle društvene mreže i još jednom pokazale drhtavo tlo koje je u Turskoj u posljednjih 114 godina odnijelo gotovo 100.000 života. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Potres pogodio Grčku i Tursku</strong></p><p>Najjači potres pogodio je istočni grad Erzincan u prosincu 1939. godine. Bio je jačine 7.9 Richtera, a u njemu je život izgubilo čak 32.962 ljudi. Srušeno je 116.720 zgrada, a smatra se jednim od najrazornijih potresa 20. stoljeća. Zbog niskih temperatura koje su išle i do -35 Celzija, broj poginulih bio je još veći. </p><p>Svijet pamti i onaj ne tako davni potres, koji je pogodio Tursku 17. kolovoza 1999. godine. Bio je jačine 7.4 Richtera, trajao je 45 sekundi, a u njemu je poginulo 17.480 ljudi. Jačinu potresa osjetilo je i stanovništvo na području Marmare, Ankare i Izmira. Na više od 244 tisuće objekata zabilježena je velika materijalna šteta, a stotine tisuća ljudi ostale su bez krova nad glavom.</p><p>Tu je još i desetak manjih potresa koji su pogodili Tursku u 20. stoljeću. Nijedan od potresa nije bio slabije jačine od 5 po Richteru, a nijedan nije odnio manje od tisuću života, pokazalo je istraživanje <strong><a href="https://www.aa.com.tr/ba/analiza-vijesti/zemljotresi-koji-su-tursku-pogodili-u-114-godina-odnijeli-94000-%C5%BEivota/629597#">Anadolu Agencyja. </a></strong>Tako je u ukupnom zbroju od 1900. do 2014. u potresima u Turskoj poginulo 94.000 ljudi. </p><p>Profesor za geofizičko inženjerstvo <strong>Serif Baris</strong> za<strong><a href="http://balkans.aljazeera.net/vijesti/bolne-uspomene-na-zemljotres-u-turskoj"> Jazeeru</a></strong> rekao je kako je do urušavanja zgrada došlo zbog greške građevinara. </p><p>- Zgrade onih koji su radili prema pravilima, ostale su cijele. Osim toga, prije izbora inspekcije su bile rjeđe. Ljudi počnu graditi brže i rade lošije. Ljudska greška je razlog što je toliko ljudi poginulo - rekao je Baris, profesor sa fakulteta Kocaeli.</p>