Proteklog vikenda u predmartinjskom razdoblju na hrvatskim prometnicama poginula je jedna osoba, a najčešći prekršaji bili su nedopuštena brzina i vožnja pod utjecajem alkohola

<p>Od ukupno 4336 prekršaja najviše je bilo prekoračenja brzine, čak 1653, a slijede vožnja pod utjecajem alkohola (474) i nekorištenje sigurnosnog pojasa (471). Prilikom nepropisnog korištenja mobitela uhvaćeno je 240 vozača.</p><p>Najviše pijanih vozača zaustavljeno je na zagrebačkom području (77) gdje je zabilježeno i najviše prekršaja prekomjerne brzine (374).</p><p>Pod utjecajem alkohola najčešće su vozili vozači od 18 do 24 godine (126 takvih prekršaja), kojima je najčešće izmjerena koncentracija alkohola od 0,51-1,00 g/kg.</p><p>Ponavljači teških prekršaja u prometu, tzv. recidivisti, odgovorni su za 24 najteža prekršaja. Najčešće su vozili pod utjecajem alkohola (12 slučajeva), troje ih je vozilo prije polaganja vozačkog ispita, a petero u vrijeme dok im je na snazi mjera zabrane vožnje. Dva recidivista vozila su prebrzo.</p><p>"Iz tog razloga 15 vozača je zadržano u posebnim prostorijama do 12 sati, a protiv 6 vozača proveden je žurni prekršajni postupak prilikom čega je policija predložila određivanje maksimalnih kazni.</p><p>Tijekom vikenda policija je oduzela automobil vozaču koji je s 2,40 promila zaustavljen u Sesvetama, a utvrđeno je da je u zadnjih 11 mjeseci dobio tri pravomoćne presude zbog teških prometnih prekršaja.</p><p>Od početka godine do kraja listopada u prometnim nesrećama na hrvatskim cestama poginulo je 205 osoba, što je 16 posto manje nego u istom razdoblju 2019.</p>