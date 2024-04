U prijateljičinoj kući silovao njezinu kćer (14), osudili su ga na 4,5 godine zatvora

Muškarac (36) nepravomoćno je osuđen na 4,5 godine zatvora zbog spolne zloporabe djeteta mlađeg od 15 godina ( njegov identitet i lokaciju ne navodimo radi zaštita interesa djeteta).

On je, prema presudi Županijskog suda u Zagrebu, neutvrđenog dana u lipnju ili srpnju 2022. godine došao u kuću svoje prijateljice na širem zagrebačkom području. Kada je njezina kćer, tada četrnaestogodišnjakinja koja se družila s djetetom silovatelja, otišla u svoju sobu on ju je nakon nekog vremena slijedio. Sjeo je pokraj nje i počeo je dirati po nogama. "Pusti me!", rekla mu je djevojčica.

Nakon toga ustao se i ugasio svjetlo te je pokušao poljubiti te joj je skinuo hlačice i gaćice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

"Zvat ću mamu", kazala mu je djevojčica. Na to joj je jednom rukom zatvorio usta, a drugom je držao njezine ruke i silovao je dok je ona plakala. Na kraju joj je rekao i da o tome što se dogodilo ne smije ništa pričati.

Nakon nekoliko dana kasnije ju je nazvao i pitao: "Kako je bilo, hoćemo li to ponoviti?".

Optuženi nije bio na objavi presude. U zatvorsku kaznu računa mu se vrijeme koje je proveo u istražnom zatvoru, od srpnja 2022. godine do veljače 2023. godine.