U prva dva tjedna škole manje novozaražene djece nego zadnja dva tjedna ljetnih praznika

Službeni podaci kažu da se, unatoč povratku učenika u klupe, zarazilo 25 posto manje djece do deset godina starosti, i 20 posto manje tinejdžera nego što je novozaražene djece bilo zadnja dva tjedna praznika

<p>Išla u školu ili ne, djeca se druže, i teško je od njih očekivati da će poštivati epidemiološke mjere. Ipak, kad ih poštivati moraju, kao što je slučaj u školi, maske i distanca pomažu. U prva dva tjedna škole otkriveno je manje novozaražene djece i tinejdžera nego u posljednja dva tjedna praznika, kad su se djeca, da "ulove ljeto", najintenzivnije družila vani, ali i u zatvorenim prostorima. </p><h2>Pogledajte video: Škola u doba korone</h2><p>Od 24. kolovoza do 7. rujna bilo je 143 djece u dobi do deset godina kod koje je otkrivena korona. Od 7. do 20. rujna taj je broj bio manji za 25 posto, odnosno otkriveno je 106 novih slučajeva zaraze korona virusom. </p><p>U dobnoj skupini 11-20 godina je situacija nešto lošija, ali i dlaje u korist školskih klupa. Zadnja dva tjedna praznika bilo je novootkrivenih 335 slučajeva, a u prva dva tjedna škole 268, dakle 20 posto manje. </p><h2>Maske se ukidaju u školama, ali negdje opet i vraćaju </h2><p>Maske u školama su zbog dobre epidemiološke slike prvo ukinute u Međimurskoj i Istarskoj županiji, no u Međimursku su se županiju zbog pogoršanja situacije vratile.</p><p>Nisu obavezne ni u školama Koprivničko-križevačke županije te u velikom dijelu škola Karlovačke županije. Od danas ih ne trebaju ih nositi niti varaždinska djeca u starijim razredima osnovne škole. </p><p>Kad se u nekom razredu otkrije slučaj zaraze koronom, cijeli razred ide u samoizolaciju, i nastava se odvija online. Samoizolacija za kontakte zaraženog i dalje traje 14 dana, koliko učenici moraju biti kod kuće.</p><p>Odnosno, epidemiolozi gledaju kad je zaraženi učenik zadnji put bio u razredu pa ostali kod kuće mogu biti i koji dan manje. Primjerice, ako je zaraženi učenik na nastavi zadnji put bio u ponedjeljak, ali je pozitivan nalaz dobio u srijedu, u vrijeme samoizolacije za ostale učenike ubrajaju se i utorak i srijeda, kad su oni bili u školi. </p><p>Dok trajanje samoizolacije za kontakte zaraženog ostaje 14 dana, izolacija za zaražene bez simptoma ubuduće će trajati samo deset dana. Uvjet je da zadnja 24 sata nisu imali simptome.</p><p>To znači da potvrđeno zaraženi učenik bez simptoma kod kuće treba biti deset dana, a njegovi kontakti četiri dana duže. </p><h2>Kako djetetu potpisati da nema temperaturu, ako je roditelj na poslu? </h2><p>Djeca prije škole trebaju izmjeriti temperaturu, a neke od škola, uz to, zahtijevaju da roditelj svaki dan djetetu i potpiše da temperaturu nema. </p><p>- Ako moj sin ima nastavu u srednjoj školi poslijepodne, a ja sam na poslu, kako da mu potpišem? On redovito mjeri temperaturu, ali kad je u popodnevnom turnusu, ja mu to ne mogu potpisati, i stvara se problem, požalila nam se jedna majka.</p><p>Druga pak kaže kako neki roditelji djecu u školu puštaju i sa simptomima, makar i blagim, dok ima i nastavnika koji ne smatraju da djeca na nastavi nužno moraju nositi masku. </p><p> </p>