U prvom krugu birao je Škoru: 'Ali sada ću glasati za Kolindu'

Književnik i akademik Ivan Aralica u prvom je krugu glasao za Miroslava Škoru, a u drugom će, kako sam kaže, „punim srcem“ za Kolindu Grabar Kitarović.

U videu kojega je HDZ objavio na svojem Facebook profilu Aralica objašnjava kako se odlučio da svoj glas da aktualnoj predsjednici.

- Glasao sam za Škoru sa jednom prevagom intimnih veza mene kao romanopisca i njega kao pisca pjesama sličnog sadržaja. A Kada je završilo ovako kako je završilo, ja svim srcem glasam za Kolindu Grabar Kitarović. Svi prijepori koji su doveli do rasapa konzervativnog biračkog tijela su pokazatelj da ostavimo tu diskusiju za naredne dane. Da je nikako ne izbjegnemo, i da ne dočekamo nove izbore sa njom, ali da je svakako odgodimo - poručio je Aralica.

- Molim one koji su slično meni razmišljali da, ako nešto drže do mene, da me slijede. Za Kolindu – zaključio je Aralica.