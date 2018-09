U krvavom pohodu u Kaliforniji ranjeno 10 ljudi, troje kritično

Desetero ljudi među kojima je bilo i djece nastrijeljeno je u stambenom kompleksu u San Bernardinu u Kaliforniji u noći na ponedjeljak, objavila je policija, dodajući da je troje ljudi u vrlo teškom stanju.

#UPDATE: Police say a total of 10 people were shot on Lynwood Drive in #SanBernardino. 3 people are in "extremely critical" condition but there are no fatalities. Police say a group of people were playing dice in a common area of the complex when the shooting happened. #CBSLA pic.twitter.com/J0S82iu0kg — Mike Rogers (@MikeRogersTV) September 3, 2018

- Dobili smo poziv oko 22,45 (po lokalnom vremenu) da su ispaljeni hici - rekao je glasnogovornik policije u San Bernardinu Richard Lawhead.

- Pronašli smo deset žrtava na licu mjesta. Tri su u kritičnom stanju - dodao je.

Do pucnjave je došlo u zajedničkom dijelu stambenog kompleksa koji ima oko 100 stanova, a u kojem su se navečer okupili ljudi, kazala je policija.

Heavy police presence at scene where at least 7 people were shot in #SanBernardino. Witnesses say they heard what sounded like 30 shots possibly more. Waiting on update on the condition of victims. #CBSLA @CBSLA #KCAL pic.twitter.com/Gt4SYLtzsM — Cristy Fajardo (@fajardonews) September 3, 2018

U ponedjeljak ujutro još uvijek ne postoji osumnjičena osoba kao ni motiv pucnjave.

Na poprištu pucnjave nije pronađeno oružje.