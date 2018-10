U Puli našli tisuće granata i projektila iz II. svjetskog rata

Bivše vojno područje Vallelunga 2 kod Pule, gdje su se mnogi šetači u miru mogli opuštati, do daljnjega je zatvoreno zbog pronalaska neutvrđene količine zaostalih vojnih projektila iz Drugog svjetskog rata. Razorni i opasan vojni materijal uočio je jedan građanin, a nakon dojave na teren su odmah izašli pripadnici protukesplozvnohg odjela policije, koji su nakon očevida i u dogovoru s Gradom Pula, iz preventivnih i sigurnosnih razloga privremeno ograničili kretanje tim područjem sve do uklanjanja svih zaostalih predmeta.

Tijekom proteklih dana, policija je od tamo izuzela čak 1470 komada raznih granata i projektila, a koje su danas na vojnom poligonu Marlera uništili. U međuvremenu iako smo od mjerodavnih u više navrata pokušali doznati koliko je zaostalih eksplozivnih sredstava tamo još ostalo, nitko nam nije želio odgovoriti na to pitanje. Kako prenose neka lokalna glasila, a obzirom da oko svega vlada svojevrsni zavjet šutnje, predpostavlja da se radi o čak nekoliko tona granata i bombi. No iz policije te navode dematiraju. Pozivaju građane da poštuju privremene mjere ograničenja kretanja na tom području, i napominju da su sredstva pregledale stručne osobe, te da je utvrđeno da ne postoji nikakva opasnost, odnosno da nema bojazni da će doći do samostalne eksplozije navedenih sredstava.