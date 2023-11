U Puli spasili mačku: Tri dana je bila zaglavljena u dimnjaku...

Malena maca slučajno je upala u dimnjak dubine 12 metara te je ondje bila zaglavljena tri dana, piše Regional Express. Zaglavila je u dimnjaku zgrade u centru Pule, a sam otvor je širine 50x17cm.

Kamera dimnjačara otkrila je dodatni otvor s desne strane, no bez izlaza, sugerirajući mogući betonirani dimnjak. S obzirom na starost zgrade od oko 70 godina, arhitektica je primijetila da dimnjak nije vidljiv na skicama.

Foto: Regional Express

Osobe koje su primijetile mačku na dnu dimnjaka isprobavale su različite metode kako bi joj pomogle da izađe iz 12 metarskog dimnjaka, no nijedan pokušaj nije bio uspješan.

- Probali smo s plahtom i jutom do dole, ali maca je zablokirana od strana i to je jako visoko bez nagiba za nju plus moramo ju podići u kavez i pustiti van zgrade inače opet ostaje na krovu tako da ta opcija ne radi. Probali smo sa tzv. davilicom i špagom, ali je špaga previše mekana. Trebalo bi nam nešto čvršće. Ako nam netko moze izraditi teleskopski štap, drvene šipke i mrežu kako bi došli do nje pa zatvorili i podigli, bili bi vrlo zahvalni - ovako su probali spasiti macu iz dimnjaka.

Foto: Regional Express

Zaglavljenu macu na kraju su spasili vatrogasci koji su je uhvatili s omčom i na taj način izvukli iz dubokog dimnjaka.

- Htjeli bismo se zahvaliti vatrogascima, dimnjačarima, uredu gradonačelnika i svim ljudima iz Hrvatske koji su nas cijelo jutro zvali i slali ideje, nacrte te se ponudili doći i sudjelovati. Hvala i vama i svim medijima koji su objavili jer da vas nije bilo, ne bi ni doslo do drugih - kaže.