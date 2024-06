U ratu su mu uništili kuću i 2000 akvarela, ali voljeni grad bio mu je vječna inspiracija

Još danas i sutra dijeli nas do zatvaranja izložbe "Od boemstva do vječnosti" u Galeriji Klovićevi dvori. Među najzvučnijim imenima izložbe su Edgar Degas, Amedeo Modigliani i Henri Matisse, ali tu su i djela mnogih drugih autora čije su umjetnine prvi put stigle u Hrvatsku. Stotinjak umjetničkih djela došlo je iz galerije “The Hub of Fine Arts” u Mostaru, a dio su kolekcije privatne zaklade MT Abraham (MTA). U organizaciji 24sata i partnera u zagrebačkoj Galeriji Klovićevi dvori izložba je otvorena još sutra, a posebno na taj dan moći će se pogledati do 21 sat.

Ondje je djelo i "Povratak s ribolova u Honfleuru", koje je nastalo oko 1935., a čiji je autor francuski slikar Henri de Saint-Delis (1878. – 1949.)

Henri de Saint-Delis (1878. – 1949.) | Foto: Wikipedia

Kad mu je 1906. dijagnosticirana tuberkuloza bubrega, odlazi u malo švicarsko selo u kantonu Vaud, gdje ostaje do 1919. Često je izlagao svoja djela. Švicarsku napušta 1919. te se vraća u Normandiju, a godinu kasnije nastanio se u Honfleuru, gradiću koji ga oduševio. Godine 1937. objavio je album crteža posvećen Honfleuru, koji se sastojao od 21 velikog crteža izrađenog tušem.Tijekom rata napustio je Honfleur i otišao u malo bretonsko selo Saint-Michel-en-Grève (Côtes-du-Nord). Od 5. do 10. rujna 1944. Le Havre je bombardiran, a tisuće civila su stradale. U obiteljskoj kući Saint-Delisa, koja više nije postojala, uništeno je gotovo 2000 akvarela i deseci platna. Javnost je upoznata s radom Henrija de Saint-Delisa pet godina nakon njegove smrti, na retrospektivnoj izložbi koju je 1953. organizirao Société des Artistes Honfleurais, a na kojoj je izloženo 29 njegovih slika i 15 akvarela.

Ulje na platnu 'Povratak s ribolova u Honfleuru', oko 1935.

U gradu Honfleuru lučko područje nedvojbeno je bilo omiljen motiv Henrija de Saint-Delisa. "Nije pretjerano reći da je uspio uhvatiti sve njegove aspekte, od čamaca na vesla koji se vraćaju s ribolova do parobroda koji izlaze iz Le Havre-Honfleur, od iskrcaja ribe do utovara jabuka, od brodogradilišta do udara valova na zapadnome molu. O njegovoj marljivosti svjedoče tisuće slika i akvarela njegove voljene luke. Nalazimo čamce na vesla ('letače' preko morske pjene s prugastim pramcem), trupove čamaca, usamljene stijene, 'karavele', bove, 'bazene' za uzgoj škampa... Čak je naslikao nekoliko platna koja prikazuju prvo putovanje prekooceanskog broda 'Normandie'“.

Pomalo naivna umjetnost Henrija de Saint-Delisa inspirirana je njegovom odanošću voljenom Honfleuru, gdje se umjetnik iz godine u godinu nije prestao diviti vječnom kretanju plime i oseke, prenoseći na svoja platna užitak koji je otkrivao promatrajući zapjenjene morske valove ili jedra na vjetru.

