Pravosudni policajci u Remetincu su pronašli mrtvog zatvorenika u petak u jutarnjim satima, neslužbeno doznajemo. Riječ je o muškarcu koji je bio smješten u Centru za dijagnostiku u kojemu stručnjaci različitih profila utvrđuju psihofizičko stanje osuđenika te nakon toga odlučuju u kojem zatvoru ili kaznionici će služiti kaznu.

Zbog čega je bio u zatvoru i u kojim okolnostima je preminuo upitali smo Ministarstvo pravosuđa i uprave pod kojim je i Uprava za zatvorski sustav. Odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Ovo je već šesti slučaj smrti zatvorenika u Remetincu od početka godine. U svibnju je umro pritvorenik na čijem tijelu nisu zamijećeni tragovi nasilja. Čovjek je u zagrebački zatvor dospio rješenjem Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Njegovu smrt utvrdili su djelatnici Hitne medicinske pomoći. O svemu je obaviještena i nadležna policijska postaja koja je, navode u Uredu, “poduzela zakonom propisane radnje”.

Ivica R. (39) iz Lobora, koji je u zatvor na izdržavanje kazne primljen dan ranije, umro je 25. ožujka.

U 7 sati nije bio na prebrojavanju zatvorenika, navodno mu je pozlilo i liječnica ekipe Hitne pomoći koja je pozvana mogla je samo konstatirati smrt. Stjepan Pavletić (79), zvani “Beli Konj”, preminuo je 17. veljače u bolnici. Bilo je to dan nakon preprate u Remetinec. Najstariji diler kokaina u zemlji u zatvor je dospio zbog ponovnog posjedovanja i preprodaje kokaina.

Sredinom siječnja preminuo je zatvorenik Dalibor M. (36), navodno zbog zlouporabe heptanona, dok su drugog zatvorenika, koji je zbog predoziranja pao u komu, uspjeli spasiti. Lani na Badnjak u zatvoru je pozlilo Mirsadu Šečiću (27), koji je izdržavao zatvorsku kaznu zbog nekoliko manjih kaznenih djela. Hitno je prevezen u bolnicu, no nakon dva dana je preminuo.

- Kad su ga donijeli u bolnicu, čitav je bio natečen. On se nikad nije žalio da bi bio bolestan, da ga boli glava, nikad, nikad, nikad... - izjavila je Rukija Beganović, majka preminulog mladića za RTL. Obitelj je za “RTL Danas” rekla kako sumnja da je na Badnjak u Remetincu izbila tučnjava u kojoj je stradao, no iz Ministarstva pravosuđa su to demantirali.

Nagađalo se da su Šečić i njegovi cimeri u ćeliji nekako nabavili tablete te organizirali “tulum” koji je za Šečića, nažalost, kobno završio, no obdukcija je pokazala da je umro od zatajenja srca.

Šečić je u istražnom zatvoru završio jer je s majkom, bratom i sestrom bio optužen za napad na liječnika na Jordanovcu, kao i za demoliranje bolničkog inventara nakon što mu je u bolnici umro otac.

U šibenskom zatvoru zapalili ćeliju

Incidenti se događaju i u drugim zatvorima. Kako neslužbeno doznajemo u šibenskom zatvoru je zatvorenik ili više njih zapalio ćeliju. Tijekom intervencije, u za sada još nepoznatim okolnostima, ozlijeđen je jedan pravosudni policajac.

U Kaznionici u Lepoglavi, u kojoj kaznu služe najokorjeliji kriminalci, u pravilu recidivisti, počeli su dovoziti i istražne zatvorenike što je svojevrsni presedan.