U restoranu aktivirali bombu: 'Staklo i krv bili su posvuda...'

Dva neidentificirana muškarca ušetala su u četvrtak navečer u restoran u Mississaugi i postavila bombu, u čijoj eksploziji je ranjeno petnaestak ljudi, te su potom pobjegla, priopćile su kanadske vlasti.

@Peel_Paramedics have transported 15 pts. from The Bombay Bhel restaurant in Mississauga. 3 pts. were taken to trauma centres with critical blast injuries. pic.twitter.com/Qhd9mX2wV7