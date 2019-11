U Rusiji umrla najstarija žena na svijetu: Imala je 123 godine

Praprabaka koja je živjela u Rusiji i za koju se pričalo da je najstarija žena na svijetu, umrla je u dobi od 123 godine. Tanzilya Bisembeyeva, rođena je dva mjeseca prije krunidbe posljednjeg cara Nikole II 1896.godine, a živjela je čak tijekom tri stoljeća. Preživjela je Rusku revoluciju kad joj je bila 21 godina, tiraniju Staljina, kolaps Sovjeta i to samo uz 'optimizam i naporan rad', obitelj kaže da nikad nije mirovala te da je živjela zdravim načinom života. Nije pušila, a kao eliksir mladosti pila je - kefir, odnosno fermentirano mlijeko.

Tanzilya je u 53. godini s drugim mužem rodila prvo dijete, sina. Nakon toga, imala je još dva sina, zatim 10 unučadi, 25 praunuka i dva prapraunuka.

- Moja je majka puno toga vidjela tijekom svog dugog života. Živjela je od Rasputina do Putina. Upoznala je mog oca 1946. kad je imala 50, a on preko 60 godina. Nakon rata, moji su roditelji živjeli u vojničkom skloništu, a njihov prvi sin umro je u djetinjstvu. Ali kasnije su imali još tri sina, samo razmislite o tome. Rođen sam kad je moja majka imala 53 godine, a najmlađi brat rođen kad je imala 59. To još uvijek zvuči nevjerojatno. - rekao je njezin sin Shintas koji je sada u 70-ima.

- Život nije bio lak i često smo bili gladni. Još se sjećam kako sam kao petogodišnjak pomagao roditeljima u polju. Mogu reći i da, unatoč tome što je bila najstariji ruski državljanin, ona jedva govorila jezik, umjesto toga preferirala je svoj maternji kazahstanski jezik - dodao je Shintas.

Tanzilya je umrla mirno, a sahranjena je na obiteljskom groblju. Čak ju je cijelo selo došlo pozdraviti na njezinom posljednjem putovanju.

Njenu tvrdnju da je najstarija žena u svojoj zemlji, priznala je i Ruska knjiga rekorda, a samim tim i ruska vlada. Smatra se da je proživjela vlast Nikole II., Kerenskog, Lenjina, Staljina, Hruščova, Brežnjeva, Andropova, Černenka, Gorbačova,

Jeljcina, Putina i Medvedeva.



Druge dvije Ruskinje koje su glasile kao najstarije - Koku Istambulova (129) i Nanu Shaova (128) godina, umrle su ranije ove godine. No te se informacije ne mogu uzeti zdravo za gotovo ponajviše zbog nedostatka izvorne dokumentacije o njihovom rođenju, dijelom zbog nemira za vrijeme trajanja revolucije, a dijelom zbog rata u Rusiji.

Najstariji dokumentirani životni vijek je Jeanne Calment, iz Francuske, koja je živjela 122 godine i 164 dana, a umrla je 1997. godine.

U ožujku ove godine Kane Tanaka iz Fukuoke u Japanu službeno je potvrđen kao najstarija provjerena živa osoba sa 116 godina.