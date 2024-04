U Saboru predaja lista, Ilčić: Skupio sam više potpisa nego Hrvatski suverenisti glasova

ZADNJI DAN PREDAJE

Zadnji dan predaja lista za EU parlament svoju listu su predali Umirovljenici zajedno - politička platforma Stranka Umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno, Demokratska stranka umirovljenika.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Očekivanja su polučiti najbolji mogući rezultat. Izašli smo na ove izbore zbog dužnosti prema onima koji su nam dali glas na parlamentarnim izborima, a to je 40 i nešto tisuća stanovnika, pretpostavljamo umirovljenika. Isto tako naša je obveza izaći na izbore zbog 700.000 umirovljenika koji su se ponovno odlučili za siromaštvo, njima dajemo još jednu priliku da operu savjest i isprave tu grešku, budući da im je svima jasno da bismo u ovom trenutku bili na 3 do 5 mandata i bili bismo u poziciji da pregovaramo pa bismo i omogućili svima 200 eura veću penziju, 13. mirovinu. I lijeva i desna strana bi se nadmetale tko će ponuditi više, tako da bi i uskrsnica i božićnica i tristo čuda sad bili mogući. Samo da je bilo malo više vjere u nas. Ovako se njih 700.000 odlučilo podržati ono što su podržavali zadnjih 30 godina, očekujući naivno da će se nešto promijeniti, ali neće. Nakon parlamentarnih izbora, više nitko neće spominjati umirovljenike. Ili će se spominjati samo narednih mjesec dana kako bi ti ušićarili koji glas. Republika Hrvatska u deset godina nije iskoristila ništa iz EU fondova za osobe treće dobi. Svaki put kad premijer kaže da Hrvatska dobiva milijarde, zaboravi reći da nije ništa dobila, nego je to prilika da se ti novci iskoriste - rekao je Milivoj Špika i dodao da je važno imati nekoga tko će se zalagati za umirovljenike u europsom parlamentu, jer do sada nije nitko.

- Oni koji su se odlučili biti žetončići, a sad se prijavljuju za EU parlament, jednom žetončić, uvijek žetončić. Oni će i dalje biti sluge onih koji su ih postavili u ovaj parlament. Mi ne pristajemo ni na kakve ucjene i trgovine - zaljučio je.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon njih, svoju listu je predao HSU.

- Ovo je prvi put da HSU samostalno izlazi na ovakve izbore. S obzirom da stanovništvo Europske unije stari i da je demografija veliki problem, HSU je na svojoj listi ponudila ljude s iskustvom, koji su svojim radom pokazali da umiju i znaju, da će se znati boriti za umirovljenike i razumiju probleme umirovljenika, za razliku od nekih drugih, naši kandidati su sve ljudi koji imaju životno iskustvo, svi su materijalno situirani, zbrinuti i ne idu u EU parlament da bi zaradili. Njihov cilj je da pomognu svim umirovljenicima da mogu dostojno provesti svoj život - rekao je šef HSU-a Veselko Gabričević.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Plan je, ako budu izabrani, da se kandidati HSU-a izmjenjuju u Europskom parlamentu, a jednu trećinu primanja odvajat će u zajednički fond namijenjen za siromašne.

Komentirao je i pregovore o sastavljanju nove Vlade.

- HSU je donio odluku da ide u koaliciju s HDZ-om na parlamentarne izbore, ja sam to potpisao i ja to ne mogu mijenjati. Ja svoje mišljenje nikad ne mijenjam niti odustajem od onoga što sam jednom dogovorio. Gdje su ti drugi bili kad je grmjelo? Lojalni HDZ-u do kraja! Kad pogledate članove DP-a, manje - više svi su oni bili članovi HDZ-a. Ne tako davno glasali su za isti program, iste ciljeve. Prema tome, mislim da će se naći dogovor. Znate kako je to u politici, netko mora uvijek malo popustiti, pregristi i naći zajednički jezik. Mislim da će se zajednički jezik naći i da će ta koalicija uspješno raditi - rekao je.