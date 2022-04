U Saloni u tijeku rekonstrukcija groba Sv. Duje, zaštitnika Splita

Split, drugi najveći grad u Hrvatskoj, svake godine 7.svibnja slavi feštu svetog Duje, zaštitnika grada. No, ove godine proslave blagdana svetoga Dujma, splitskoga zaštitnika, salonitanskog biskupa i mučenika, posebnosti događaja će uvelike pridonijeti Arheološki muzej u Splitu zajedno sa suradnicima.

Naime, obnovit će se svečeva grobnica na starokršćanskom kompleksu Manastirine u Saloni. Ubrzo će se javnosti predstaviti cijeli lokalitet uz njegov grob, kao i sarkofag njegova nećaka i nasljednika, biskupa Prima.

Sarkofag biskupa Prima je prenesen u muzej u Splitu te je u tijeku njegova restauracija i konzervacija.

– Naša ustanova pokrenula je veliku inicijativu uređenja svih naših ranokršćanskih crkava, odnosno crkava u kojima su sahranjeni solinski mučenici. To su tri bazilike izvan gradskih zidina, ponajprije lokalitet na Manastirinama i uređenje groba svetog Dujma, kao i grob biskupa Prima, njegova nećaka, zatim bazilike na Kapljuču posvećene svećeniku Asteriju i četvorici vojnika careve straže, te one na Marusincu koja je najočuvanija od sve tri bazilike, i u kojoj je pokopan sv. Anastazije, odnosno Staš, također solinski mučenik i suzaštitnik grada Splita – rekao je Ante Jurčević, ravnatelj arheološkog muzeja za Slobodnu Dalmaciju.

– Koncentrirali smo se najprije na mehaničko i kemijsko čišćenje unutrašnjosti groba, što podrazumijeva čišćenje kamena i originalne žbuke. Unutra smo zatekli puno smeća, pa je prvo trebalo to otkloniti, a budući da je padala kiša bilo je i puno blata. Kada smo to sve uklonili tek onda smo zapravo došli do žbukanog sloja na kojem smo mogli vidjeti da ima dosta kalcifikata koji se, što je uobičajeno, stvorio nakon pustih godina. Sada smo u fazi njegova čišćenja, a usporedno s tim smo čistili i biološki obraštaj. Moramo konsolidirati i žbuku, isto tako i dijelove kamenog ziđa od kojeg je napravljena grobnica treba učvrstiti – nabrajaju Anđela Krivić i njezin kolega Dejan Ružić. Upravo oni su restauratori-konzervatori iz "Kvinara" koji rade na uređenju unutrašnjosti groba sv. Dujma.

Manastirine je jedno od najvećih starokršćanskih groblja pod vedrim nebom. Prije iskapanja, započetih prije stotinjak godina, tu su u vinogradima i među maslinama stršili ostaci zidova, a samo ime je upozoravalo da se radi o ostacima nekog samostana ili crkve.

Arheološka iskapanja su pokazala da je tu u početku uz malo groblje bio i privatni posjed, koji je možda pripadao nekom kršćaninu, i zato je sv. Dujam nakon mučenja bio tu pokopan. Kršćani su vruće željeli da se ukopaju u blizini mučenika vjerujući u moć njihova zagovora, piše Vjeronaučni portal.

Sveti Duje rođen je u Siriji, u Antiohiji, a stradao je 304. godine, mučeničkom smrću za vrijeme cara Dioklecijana odsijecanjem glave u salonitanskom amfiteatru.

Kršćani su njegovo tijelo donijeli na Manastirine i sahranili, na groblje koje je tada glasilo kao pogansko. Njegovim pokopom ovdje se događa postupna transformacija od poganskoga groblja u kršćansko.

