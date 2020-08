U selu kod Đakova razbijao aute i kuće, šteta više od 80.000 kn!

I inače to tako bude. Privedu ga, nema ga 15-20 dana, i eto ga opet u selu. Mi ne znamo kako sada naplatiti nastalu štetu, rekli su ogorčeni mještani Tomašanaca

<p>Krš i lom dočekao je stanovnike sela Tomašanci kraj Đakova u ponedjeljak ujutro. Razbijeni automobili, kuće, prozori... Kažu kako je njihov sumještanin (62) krenuo u rušilački pohod bez ikakvog razloga i da to nije prvi put da radi probleme. On je u ponedjeljak oko 6 sati izašao iz svoje kuće i metalnom palicom krenuo razbijati sve što mu se našlo na putu.</p><h2>Dok sam izašao, već mi je razbio dva auta</h2><p>- Probudila me jako velika buka. Dok sam izašao na ulicu, on je već razbio haube na oba moja automobila i vidio sam ga kako hoda dalje niz ulicu i mlati tom palicom i po autima i po kućama. Svi smo izašli van, ali ga se nismo usudili dirati niti pokušati spriječiti jer očigledno je bio van sebe. Mi ga svi u selu dobro znamo. Nije ovo prvi puta da pravi probleme u selu - kaže jedan od sedam oštećenih mještana Tomašanaca.</p><p>Prema priopćenju osječke policije, u svom razbijačkom pohodu R.Š. je oštetio šest automobila, razbivši haube i stakla, a porazbijao je prozore, vrata, rolete i fasadu na četiri kuće.</p><p>Policija ga je uhitila odmah po dojavi i priveden je pritvorskom nadzorniku.</p><h2>Privedu ga, puste pa on opet isto</h2><p>- I inače to tako bude. Privedu ga, nema ga 15-20 dana, i eto ga opet u selu. Mi ne znamo kako sada naplatiti nastalu štetu. Dva auta je posve devastirao i ljudi nemaju kako na posao. Osiguranje to ne pokriva. Morat ćemo privatno tužiti, a to traje - ogorčeni su mještani Tomašanaca.</p>