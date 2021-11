Iako još prikupljaju podatke jer dio nastavnika tek treba doći na posao u popodnevnu smjenu, iz dva najveća prosvjetna sindikata kažu nam kako zasad imaju tek nekoliko prijava članova o incidentima.

- Žao mi je što je uopće došlo do ovakve situacije, no zasad imamo tek pritužbe o neovlaštenom prikupljanju zakonom zaštićenih podataka - dio ravnatelja je u najboljoj namjeri unaprijed zatražio podatke o Covid-potvrdama, no to se ne bi smjelo raditi prema Uredbi o zaštiti zdravstvenih podataka. Nažalost, imamo slučaj da je jedan nastavnik u Virovitičko-podravskoj županiji dao sporazumni otkaz jer se iz principa ne želi ni testirati. Trebao je pričekati da mu se dadne otkaz, kako bi ostvario prava, no što je tu je. Ima i bizarnih situacija, primjerice, u jednoj je školi zaposlenik došao bez potvrde ili testa, ravnatelj ga je pustio uz dogovor da napravi test kasnije, a on je onda pozvao policiju jer je ravnatelj prekršio propise - navodi nam Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod, za HRT je rekao kako se tijekom vikenda mnogo nastavnika i učitelja cijepilo kako bi si "skinuli brigu s vrata", no sindikati prema zakonu te podatke ne mogu prikupljati. Poslali smo upit Ministarstvu znanosti i obrazovanja, te ćemo odgovore objaviti čim ih dobijemo.

Prema podacima sindikata, i u Virovitičko-podravskoj županiji u jednoj srednjoj školi zvala se policija jer nekoliko djelatnika nije pušteno u školu. Nisu imali potvrde ili pozitivan test. Prema neslužbenim informacijama, dio ovakvih akcija organizirao je novoosnovani prosvjetni sindikat "Prosvjetitelj", čija je predsjednica Ljubica Vugić, učiteljica glazbene kulture iz OŠ Mate Lovraka iz Petrinje, a zamjenica profesorica iz Velike Gorice Silvija Zovak. Vugić je prije ovog angažmana bila sindikalna povjerenica u Preporodu, a Zovak je osnivačica Udruge za razvoj školstva, te je bila angažirana u velikogoričkoj podružnici Domovinskog pokreta.

Prema objavama na društvenim mrežama, ovaj sindikat okuplja antivaksere i antimaskere, a danas, u utorak, najavili su i kako pokreću protokol štrajka zbog najnovijih mjera Stožera i Vlade, koje smatraju pritiskom i nezakonitim djelovanjem. Zasad nam nisu odgovorili na upit koliko imaju članova, te koji su im ciljevi.

- Zasad nismo dobili povratne obrasce o problemima pri ulasku u škole koje smo podijelili članovima. Prema našim informacijama, u jednoj školi zaposlenici su ulazili bez potvrda, iz Splitsko-dalmatinske županije su nam javili da su u jednoj školi zaposlenici bez potvrda i testova pušteni u školu, ali je i u razred, u Šibensko-kninskoj, kako saznajemo, županija je odlučila da se u školu pušta sve, a ravnatelji da sami rješavaju eventualne probleme - kaže nam Ana Tuškan, pravnica Sindikata hrvatskih učitelja, koji broji oko 22.000 članova.

Ona ističe kako je najviše prijava došlo zbog nedostatka mjesta za testiranja, te načina na koji će se refundirati novac za testove. Naime, iako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo popis s oko 6.000 mjesta za testiranje, sindikatima članovi javljaju kako dio tih mjesta ne radi, ili nisu u mogućnosti odraditi testiranja na vrijeme.

- No pitanje je kako će se cijela ova situacija pravno riješiti. Kao sindikat tražimo odgovor od Vlade zašto se nije moglo pristupiti s nekim drugim mjerama i zašto u odluku nisu bili uključeni i socijalni partneri. Ove mjere nisu zakonski uređene i previše je pitanja bez odgovora - kaže Tuškan, a slično razmišlja i Nada Lovrić.

- Stvorena je umjetna podjela na cijepljene i necijepljene, da ne govorimo o tome u koliko neugodnu i nepoštenu situaciju su dovedeni zaposleni u školama. Kako bi se trebali osjećati dok ih se pregledava na ulazima škola? Mi kao sindikat poštujemo odluke Vlade, no pravno ćemo štititi naše članove - poručuje ona.

Željko Stipić svojim je sindikalnim povjerenicima u školama poslao upute o tome kako da zaštite svoje članove kojima će biti zabranjen ulazak u škole.