U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 216 novih zaraza, uz visok postotak pozitivnih među testiranima, te zabrinutost kako će se odvijati nastava na školama i fakultetima ako se taj trend nastavi

Na 1.848 testiranih bilo je 216 pozitivnih, najviše nakon 8. lipnja kad ih je bilo 254 infekcija. Udio pozitivnih među testiranima iznosi 11,7 posto, najviše u zadnja dva i pol mjeseca.

U bolnicama je trenutno 36 covid pacijenata, pet više nego dan ranije, a sedam ih je na intenzivnim odjelima, no nijedan pacijent nije umro, pa broj ukupno preminulih od početka epidemije ostaje 4.433, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Tjedni prosjek potvrđenih zaraza u jednom danu povećan je na 126,3, a 14-dnevna incidencija zaraza na 100.000 stanovnika na 75,4.

Postotak cijepljenih stanovnika od 39,5 posto daleko je od 65 do 70 posto koliko bi vlada željela postići do jeseni, a velike su dileme oko odvijanja nastave na školama i fakultetima s obzirom da je barem jednom dozom cjepiva zaštićeno tek oko 15.000 djece u dobi od 12 do 18 godina, odnosno dva posto tog uzrasta.

Infektologinja Bojana Beović koja vodi skupinu za cijepljenje na ministarstvu zdravstva rekla je da je vladi preporučeno da za učenike važi pravilo PCT (preboljeli, cijepljeni, testirani) za ulazak u razrede od početka idućeg mjeseca, što je načelo koje je već prihvaćeno za studente, no odluke vlade o tome još nema.

Toj se preporuci, prenose slovenski mediji, protive ravnatelji škola i njihov sindikat jer smatraju da bi ta mjera bila pretjerana i neprovodiva, a postavljaju i pitanje tko će organizirati i plaćati testiranja učenika i nastavnika ako se ipak prihvati.