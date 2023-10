U Split stiže KOMferencija: 'Dovodimo međunarodne eksperte za odnose s javnošću'

HUOJ-eva KOMferencija, središnje i najvažnije domaće događanje koje okuplja stručnjake iz odnosa s javnošću, korporativnih komunikacija, marketinga, novinarstva i ostalih srodnih znanosti ove godine stiže u Split, najavili su organizatori na službenoj konferenciji za medije. Dosad najbogatiji program, prepun istaknutih imena iz čak 13 zemalja diljem svijeta, predstavili su Mario Aunedi Medek, predsjednik HUOJ-a, Jerko Trogrlić, predsjednik Organizacijskog odbora KOMferencije i Andrea Čović Vidović, programska direktorica KOMferencije u splitskom Hotelu Ambasador. Kako ističu, tom prigodom u Splitu će se prvi puta u povijesti uživo održati i dodjela međunarodnih nagrada „the! award“ za najuspješnije komunikacijske projekte iz zemalja regije, a u konkurenciji su ukupno 22 projekta iz Hrvatske, BiH, Srbije i Slovenije.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), najveća i najuspješnija regionalna organizacija koja okuplja domaće stručnjake iz područja komunikacija i medija, već punih 27 godina povezuje poslovnu i akademsku zajednicu s ciljem razvoja struke kroz razmjenu znanja i iskustva. Centralnu ulogu u ostvarivanju navedenih ciljeva ima upravo KOMferencija, koja iz godine u godinu kroz dvodnevni program povezuje preko 500 stručnjaka u odnosima s javnošću i komunikacijama te pruža odgovore na najaktualnija društvena pitanja. Kako su najavili organizatori, 22. izdanje KOMferencije ove će se godine ponovno održati u Splitu – i to prvi puta od 2002. godine, uz krovnu temu istine u odnosima s javnošću i uloge odnosa s javnošću u društveno poželjnim promjenama.

- U sklopu 22. izdanja KOMferencije imamo priliku ostvariti dva izuzetno važna cilja za našu strukovnu zajednicu. Prije svega, krovnom temom istine u odnosima s javnošću kao PR profesionalci imamo priliku progovoriti o tome što naša struka zaista jest i da je, unatoč uvriježenom mišljenju o PR-u, upravo istina sveto pravilo naše struke. Drugi cilj i ujedno velika želja leži u tome da se jedna velika strukovna konferencija međunarodnog karaktera održi u Splitu. Imali smo ovdje jako dobrih konferencija i inicijativa, ali one najveće se tradicionalno u Hrvatskoj održavaju u Zagrebu ili Rovinju. Sada možemo ugostiti jednu takvu konferenciju i u centru Splita, što je izvrsna prilika upravo za mlade koji su ovdje sve više zainteresirani za ovu profesiju i koji se ovom prigodom mogu upoznati s domaćim i međunarodnim stručnjacima te iz prve ruke dobiti važna saznanja kroz predavanja ponajboljih svjetskih stručnjaka - istaknuo je Jerko Trogrlić, predsjednik Organizacijskog odbora KOMferencije.

Među brojnim stručnjacima koji će sudjelovati na KOMferenciji ističu se međunarodno etablirana imena poput prof. dr. sc. Dejana Verčiča, voditelja Centra za marketing i odnose s javnošću na Sveučilištu u Ljubljani, dr. Ranka Rajovića, specijalista interne medicine, autora NTC sustava učenja koji se primjenjuje u više od 20 europskih država i autora više od 20 knjiga, Matta Cartera, osnivača komunikacijsko-istraživačke tvrtke Message House sa sjedištem u Londonu i drugih.

- Ovogodišnji program KOMferencije uzbudljiviji je i većeg međunarodnog karaktera nego ikad prije. U Split dovodimo velik broj međunarodnih eksperata, koji stižu iz SAD-a, UK-a, Kanade, Švedske, Norveške, Njemačke i Austrije, ali iz zemalja regije poput Slovenije, Srbije, BiH, Crne Gore, Albanije i naravno Hrvatske. Ideja je da Split postane mjesto profesionalne izvrsnosti, gdje nas čeka zaista uzbudljiv program. S posebnim zadovoljstvom najavljujemo fantastičnu govornicu iz SAD-a, Samanthu Custer koja će govoriti o odnosima Kine i SAD-a, izuzetno zanimljivoj temi s obzirom na geopolitičku situaciju u svijetu, a imamo i eksperticu za nama bliskije područje, Jasnu Jelišić koja će govoriti o lažima i dezinformacijama na zapadnom Balkanu - najavila je Andrea Čović Vidović, programska direktorica KOMferencije.

- Veliko nam je zadovoljstvo da ovogodišnje izdanje KOMferencije dolazi upravo u Split, kao drugi najveći grad u Hrvatskoj i to točno nakon punih 20 godina. Samim time je ispunjena i jedna naša velika želja jer je Split to zaista zaslužio, prvenstveno zahvaljujući razvoju struke na lokalnoj razini. Posebno smo ponosni i na to što će se ovom prilikom treću godinu za redom održati i dodjela nagrada 'the! award'. Važno je naglasiti kako je HUOJ najveća i najnaprednija ovakva udruga na području bivše Jugoslavije, a u smislu izvrsnosti također pripada samom vrhu i stoga je ideja iza ove nagrade bila skupiti najbolje radove na jednom mjestu i usporediti se s kolegama iz regije. Ranije nismo mogli održati ovu dodjelu uživo zbog COVID-a i posebno nam je drago što imamo priliku to po prvi puta odraditi baš ove godine u Splitu - zaključio je Mario Aunedi, Medek, predsjednik HUOJ-a.

Poseban naglasak na ovogodišnjoj KOMferenciji HUOJ stavlja upravo na mlađe naraštaje, a uz revitaliziranu studentsku sekciju to potvrđuje i najveći broj ikad prijavljenih studenata za nagradu „Mlada nada“. Sukladno tome, postignuta je suradnja s četiri sveučilišta iz regije, iz Splita, Zadra, Dubrovnika i Mostara, na temelju koje će studenti ostvariti posebne cijene za kotizacije i smještaj. Veliku zahvalu organizatori su uputili i Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i Hotelu Ambasador koji su pružili iznimno značajan doprinos pri dovođenju ove važne manifestacije u Split. Više informacija o kotizacijama za 22. izdanje KOMferencije svi zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama Hrvatske udruge za odnose s javnošću