Po broju novih infekcija zaraze Covid-19 Splitsko-dalmatinska županija prva je županija u Hrvatskoj, što ne čudi s obzirom na to da je prošli mjesec kroz županiju prošlo stotine tisuća turista. Situacija nije zabrinjavajuća, ali stručnjaci ističu da je treba ozbiljno shvatiti. Splitska bolnica je prenapučena, a to mogu promijeniti samo cijepljeni građani, a statistika to dokazuje piše N1.

- Brojke u posljednje vrijeme rastu što ne čudi s obzirom na broj turista koji je došao u našu županiju, i ne samo turista nego domaćih koji žive u drugim zemljama - rekla je Željka Karin, ravnateljica NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

- To još nije nagli skok, ali očekujemo još veći rast s obzirom na brzo širenje novog soja i s obzirom da pogađa mlađe dobne skupine koje se više druže i šire bolest u obitelji. Po novooboljelima sad su mlađe dobne skupine. Najveći broj osoba u bolnici, njih do 30%, u dobi je od 19 do 39 godina što je bolje nego starije dobne skupine jer oni imaju bolje prognoze. To su zdravije osobe, ali podaci nisu ohrabrujući, epidemija je počela plamsati - nastavlja Karin.

- Prošli tjedan smo imali do 150 osoba pozitivnih, to nije mali broj. Radimo puno testiranja, nekoliko tisuća testiranja dnevno. Sam udio i postotak novooboljelih je do 6 do 7%, ali po samim zahtjevima vidimo da brojke rastu - rekla je.

"Radi se o necijepljenim osobama"

- To su uglavnom necijepljene osobe. Imamo pojedinačne slučajeve cijepljenih, ali oni imaju puno blažu simptomatologiju. Ovo je poziv svima za cijepljenje, krenuli smo i s cijepljenjem po Zagori, po manjim mjestima imamo organizirana cijepljenja da bude dostupno svima - kazala je Željka Karin.

Da stanje ne treba shvatiti olako, upozorava i ravnatelj KBC Split Julije Meštrović.

- Broj bolesnika s covidom se povećava, danas ih je 67. No, nije to najveći problem, veći je taj što je među njima 20 osoba na respiratoru. Oni koji su teško bolesni i koji trebaju posebnu skrb, sve radimo, ali to je poseban izazov za ustanovu. Broj bolesnika se povećava i zato se moramo pripremiti. Imamo unaprijed razrađene planove gdje i kako seliti pojedine odjele, kako smještati sve pacijente - rekao je ravnatelj KBC Split Julije Meštrović.

- Broj bolesnika govori o tome kakav je ovaj soj virusa. Treba biti ozbiljan i uzeti u obzir da je od svih hospitaliziranih samo 5,5% cijepljeno, a od njih 38, koliko ih je bilo na respiratoru od 1. srpnja, samo ih je dvoje cijepljeno. To ne treba posebno statistički obrađivati, podaci su jasni i poruka je jasna - rekao je ravnatelj KBC Split Julije Meštrović.

Također, dodaje da su bolesnici, koji su sad hospitalizirani, u prosjeku 13 godina mlađi od onih u prvom valu.

- Još ih je puno s komorbiditetima, no broj pacijenata s komorbiditetima je manji nego ranije - dodaje.

- Ako se nastavi ovako, jasno je što možemo očekivati i zato bolnicu pripremamo na sve scenarije. Dodatni je problem vrijeme, srpanj i kolovoz, kad je Split pun turista, kad je mnoštvo bolesnika u hitnim ambulantama i svima moramo podjednako pružiti skrb. Zato molim još jednom pacijente na razumijevanju. Broj pacijenata je velik, na hitnoj je više nego dvostruko veći u mirnim zimskim mjesecima, a mi velik broj sestara i drugih radnika moramo premjestiti u respiratorni centar - odgovorio je na pitanja u vezi očekivanja za jesen.